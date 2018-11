Karolina Brodníčková, Právo

„Kdyby vzdor mému očekávání, byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády. Mám dva pokusy. Ústava mi umožňuje, aby vláda v demisi vládla několik měsíců, a to už se horké hlavy uklidní a vychladnou,“ uvedl Zeman.

Hlasování o nedůvěře Babišově vládě, které vyvolala opozice, se ve Sněmovně uskuteční příští pátek. Hlava státu nicméně nevěří, že se opozici podaří vládu tzv. sundat. „Já se domnívám, že pokud poslanci jsou rozumní, jako byli senátoři při volbě svého předsedy, tak to bude plácnutí do vody a že návrh na vyslovení nedůvěry (vládě) získá jen malou podporu,“ řekl prezident a zeptal se, co by po vyslovení nedůvěry vládě bylo krokem B.

„Nemám rád koalice poražených a nemám rád, když poražení neunesou svoji porážku. Dosud jsem nepochopil, proč ODS nebo Piráti nespolupracovali s vládou,“ dodal prezident.

Kauza Babiše mladšího se rozplyne



Celá kauza, týkající se premiérova syna Andreje Babiše, se podle Zemana zanedlouho rozplyne. „Moje prognóza? Že to skončí, že se to rozplyne. Že část slušnějších lidí si uvědomí, že se dostala psychickou nemocí mladého Babiše na příliš tenký led a v rámci zachování vlastní pověsti z toho vycouvá,“ uvedl Zeman.

„Víte, v mém vidění světa, které nikomu nevnucuji, se stalo stručně řečeno to, že pár revolverových novinářů přepadlo v jeho švýcarském bytě duševně nemocného muže a zveřejnilo záznam tohoto rozhovoru,“ uvedla hlava státu.

Nevěděl, co podepisuje, takže musí být nemocný



„No, v podstatě by se nestalo nic, protože ten záznam není příliš zajímavý, kdyby ten muž nebyl synem ministerského předsedy. Teď se musíte ptát, jestli ten člověk je duševně nemocný, nebo není. Podle mého názoru i ten záznam nasvědčuje duševní nemoci, konkrétně řečeno, jak by řekli lékaři, schizofrenii,“ uvedl prezident s dovětkem, že sám však není lékař.

Soudí tak však podle toho, že se mladý Babiš novinářům svěřil s tím, že nevěděl, jako dokumenty týkající se Čapího hnízda podepisuje. „Duševně zdravý člověk ví, co podepisuje. Já také musím podepisovat stovky dokumentů,“ dodal Zeman.

Podle prezidenta mladý Babiš nebyl unesen na Krym manželem své lékařky Petrem Protopopovem. Že odjel dobrovolně, dokládají podle Zemana fotografie premiérova syna, které zveřejnil deník Právo. [celá zpráva]