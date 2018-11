Radka Kovářová, Právo

Právo se pokusilo z dostupných informací zrekonstruovat to, co se vlastně stalo. Pětatřicetiletý syn českého premiéra z prvního manželství Andrej Babiš mladší až do roku 2015 létá pro Travel Service s dopravním letadlem Boeing 737. Důvody, proč pro Travel Service přestal létat, nejsou známy.

Tentýž rok česká policie začíná prověřovat možný dotační podvod, který se týkal farmy Čapí hnízdo. Projekt, který podle svých slov předseda české vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vymyslel a zrealizoval pro své děti.

Unesli mě, hlásí policii

U Babiše mladšího v té době prý propuká vážná duševní porucha. Policie mezitím postupuje ve vyšetřování a na konci září 2017 rozdává obvinění Babišovi, jeho nejbližším i manažerům z jeho koncernu Agrofert. Babiš mladší je jako údajný vlastník části akcií Čapího hnízda mezi nimi.

Bylo to dlouhé, držel mě v Sevastopolu a pak v Jaltě. Bylo to nepříjemné, být tam proti mojí vůli Andrej Babiš mladší

Vzápětí Babiš mladší mizí z republiky. Od té doby v Česku podle všeho nebyl. Zůstává tak posledním člověkem, na kterého česká policie dosud nedosáhla. Babiš mladší se koncem loňského roku ozývá prostřednictvím e-mailu českému Kriminalistickému ústavu s tím, že byl unesen. Tvrdí, že ho proti jeho vůli drží jeho pečovatel Petr Protopopov. Jde o ruského manžela jeho psychiatričky Dity Protopopové, členky ANO a poradkyně Babiše pro oblast duševního zdraví.

Protopopov se živí jako řidič Agrofertu a Protopopová vypracovala pro policii zprávu, podle které není Babiš mladší schopný účastnit se trestního řízení.

Nabídli mu prý dvě možnosti. Buď pobyt v psychiatrické léčebně, nebo „prázdniny“.

Protopopov ho pak prý autem odváží do Moskvy a odtud na ruské vízum na okupovaný Krym.

„Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ řekl reportérům Seznamu premiérův syn, když ho vypátrali u jeho matky ve Švýcarsku. Jde o první manželku Babiše Beatrice, která je sama lékařka.

„Bylo to dlouhé, držel mě v Sevastopolu a pak v Jaltě. Bylo to nepříjemné, být tam proti mojí vůli,“ doplnil Babiš mladší. Na kameře působil, jako by byl pod vlivem silných léků. Mimo jiné se svěřil, že se svého „pečovatele“ dodnes bojí.

Podle informací Práva možný únos prověřovali začátkem letošního roku detektivové z pražského 1. oddělení, které řeší násilnou trestnou činnost. A dospěli k závěru, že se o únos nejedná.

Mimo jiné se spolehli na fotografii, kterou jim v lednu ze Slovenska poslala zřejmě matka Babiše mladšího. Je na ní se svým synem a drží aktuální vydání novin ze 13. ledna 2018.

Podle tvrzení Babiše mladšího jeho policisté přímo neoslovili. Na Slovensko se podle svých slov dostal letecky z Krymu, odtud pak prý odjel autobusem do Švýcarska, kde žije se svou matkou v jednom bytě. „Od té doby mám nového doktora, zbavil jsem se ,pečovatele‘, který mě psychicky týral, a beru tabletky místo injekcí,“ tvrdí premiérův syn.

Premiér: Nikdo syna neunesl!

Mluvčí pražské policie včera uvedl, že k odložení věci nestačila pouze fotografie, ale i další kroky, které nechtěl komentovat. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman včera vydal pokyn, aby žalobci slova Babiše mladšího znovu prověřili.

Premiér však tvrzení o únosu razantně odmítá. „Mého syna nikdo neunesl, z ČR odjel dobrovolně. Odmítám tuto manipulaci a nehorázný tlak novinářů na orgány činné v trestním řízení,“ uvedl ve svém včerejším ranním stanovisku.

Babiš mladší redaktorům dále řekl, že s Čapím hnízdem měl něco společného jen technicky. „Pozitivně si pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem vůbec, co podepisuji,“ doplnil.

Psychiatrička Protopopová den po zveřejnění reportáže rezignovala na post zastupitelky v Praze 8, který získala v nedávných volbách. Odmítla, že by zneužila svou profesi k tomu, aby zabránila výslechu obviněného syna premiéra.

„Vždy jsem si vybírala ty nejkomplikovanější případy a těm lidem jsem chtěla maximálně pomoci. Lživé informace, které se v posledních hodinách objevily v médiích, mě proto poškozují, urážejí, ale především lidsky mrzí, protože média se rozhodla parazitovat na nemocném člověku,“ napsala Novinkám v SMS zprávě.