Novinky

„Myslím, že všichni rodiče, kteří mají podobné trápení s dětmi, mě určitě pochopí, protože každý rodič udělá pro své děti všechno, a já jsem ochoten za život a zdraví všech mých čtyř dětí položit i život. Je mi velice nepříjemné veřejně komentovat zdraví mých dětí a všem se jim omlouvám, ale musím to udělat. Moje dcera Adriana má dvacet let bipolární poruchu, pokud někdo neví, co to je, tak ať si vzpomene na Karla Svobodu. Zpochybňovat zdravotní stav mých dětí můžou jenom bezcitní fanatici. Můj syn Andrej, kterého novináři přepadli v bytě ve Švýcarsku, kde žije s jeho mámou, a natáčeli ho tajně s kamerou v brýlích, jak se tím sami chlubí, a kladli mu sugestivní otázky, aby dostali tu správnou odpověď, to je skutečně vrchol hyenismu. Protože natáčet psychicky nemocného člověka tajně a tímto způsobem je odporné a hnusné.“