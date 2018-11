Aleš Fuksa, Jiří Růžička, Právo

„Jedna klec umístěná v členitém terénu Vsetínských Beskyd je k odchytu šelmy, která se pohybuje v lokalitě velmi chaoticky, nedostačující,“ sdělil Právu Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí.

Agentura by si posléze měla klece ponechat ve vlastnictví František Jaskula

Výrobu nových klecí by měla podle Orálka zainvestovat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. To Právu potvrdil i František Jaskula, šéf Správy CHKO Beskydy, která spadá pod agenturu.

„Ano, takto jsme se domluvili. Celá záležitost je v přípravě. Agentura by si posléze měla klece ponechat ve vlastnictví. Sloužily by k přepravě odchycených zvířat v rámci celé České republiky,“ podotkl Jaskula.

Snímek medvěda na Zlínsku.

FOTO: Pavel Košíček

V současné době jedinou odchytovou klec nastražili ochránci přírody již před týdnem na jednom z hřebenů Vsetínských Beskyd. Medvěd však do ní nevkročil, přestože by ho k ní měly nalákat pachové stopy. Fotopasti u klece zachytily pouze jiná zvířata.

„Kdyby to bylo na mně, jsou další klece do pěti dnů vyrobené, mám hned několik možných výrobců,“ poznamenal Orálek. Kdy se tak skutečně stane, je však zatím nejasné. „V tuto chvíli to ještě nevím,“ sdělil Jaskula.

O jejich potřebě mluvil s deníkem Právo již v minulém týdnu i veterinář Lukáš Pavlačík z Dvora Králové nad Labem, který na medvěda na Valašsku číhal minulý týden s narkotizační puškou. Na zvíře však nenarazil.

Video

Ochránci na Valašsku lákají medvěda na zapáchající vnitřnosti a ovoce s medem.

Medvěd byl podle Orálka údajně naposledy spatřen o víkendu v Hovězí na Vsetínsku. „Od té doby žádný záznam výskytu ani další škoda,“ uvedl Orálek.

Čunek mluví o odstřelu



O tom, co s medvědem v případě odchycení, hovořil s redaktorem Práva i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Pokud se ocitne v kleci, bude náklady na jeho ošetřování a živobytí a vše potřebné platit stát. My jsme se dohodli s ministerstvem životního prostředí, že my, Zlínský kraj, budeme platit odchyt a oni převoz a všechno ostatní. Jde jenom o to, jestli se ho podaří odchytit nebo jestli stihne utéct na Slovensko anebo ho někdo odstřelí v sebeobraně,“ řekl Čunek.

Příprava klece na odchyt medvěda.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Podle něj by nebyla nákladná ani platba při umístění do karanténní stanice. „Nicméně další pobyt nad dva měsíce stojí denně 5000 korun. Pokud pak stát nenajde zoologickou zahradu, která by si toho našeho medvěda převzala, tak stejně dojde k tomu, že vypustit tohoto medvěda, zkaženého medvěda, nepůjde, bude jej třeba utratit. Jsme přesvědčeni, že by při povolení odstřelu, pokud se ho nepodaří brzy chytit, by si s ním měli poradit myslivci,“ dodal hejtman.

Mladý, tří- až čtyřletý medvěd se podle ochránce přírody pohybuje chaoticky, na rozdíl od jiných medvědů si nenašel místo, kam by opakovaně chodil. V kraji zabil již asi čtyři desítky ovcí a další domácí zvířata, ničil včelíny. Odchycený medvěd by mohl putovat krátkodobě do záchranné stanice u Temelína, kterou provozuje Zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem belgická zoologická zahrada.