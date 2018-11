zpe, Novinky

„Je potřeba zopakovat, že my všichni žijeme z daní. Stát, kraje, obce, města. Ta debata není jednoduchá,“ prohlásil Babiš na páteční tiskové konferenci po jednání s hejtmany.

Kraje na jednání přišly s tím, že chtějí čtyři miliardy na opravy silnic druhých a třetích tříd, které jim vláda slibovala. Peníze se ale zatím nenašly. Silnice II. a III. třídy přešly od státu do vlastnictví samosprávných krajů k 1. říjnu 2001 v souvislosti s jejich zřízením o rok dříve.

„Stát má stále větší mandatorní výdaje. Snažíme se hledat řešení. My budeme hledat příští rok čtyři miliardy na to navýšení na opravy silnic, ale vzhledem k tomu, že státní rozpočet má stále větší požadavky, jenom na důchody půjde o třicet miliard korun navíc, pro školství 25, a tak dále, hledáme peníze z převisů,“ argumentoval Babiš.

Ještě před komunálními volbami ale Babiš i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) mluvili jinak a peníze krajům slibovali. [celá zpráva]

Babiš: Budeme hledat



Babiš odmítl, že by v minulosti vláda naslibovala něco, co nemůže splnit. „Není to pravda. Jasně jsme řekli, že ministr dopravy Ťok a ministryně financí Schillerová budou čtyři miliardy hledat v prvním kvartálu 2019,“ napsal premiér Novinkám v pondělí v sms zprávě.

Na dotaz, jestli se peníze najdou na sto procent, odpověděl: „Budeme je hledat.“

Stát však čekají zvýšené výdaje. Výměry penzí se od ledna zvýší z devíti na 10 procent průměrného platu v zemi, tedy o 320 korun. S pravidelnou valorizací od ledna by tak důchody měly vzrůst zhruba o 918 korun. Senioři starší 85 let budou dostávat ještě tisícovku měsíčně navíc. Výdaje rozpočtu to zvýší o 30 miliard korun. [celá zpráva]

Na vyšší platy učitelů půjde z rozpočtu dalších 25 miliard, tarifní mzdy se zvednou o 10 procent, učitelé by si měli polepšit o 2000 až 3500 korun hrubého. [celá zpráva]