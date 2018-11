Jan Rovenský, Paříž, Právo

Kundera Babiše pozval na návštěvu svého bytu ve francouzské metropoli. „Nejvíc mě zaujala lampa s nápisem je m’en fous (je mi to fuk). Potom jsme Kunderovy s Monikou pozvali do jejich oblíbené restaurace, kde jsme spolu strávili tři hodiny. Byl to zážitek na celý život a velká čest,“ sdělil Právu premiér.

Podle Babiše hlavní slovo měla Kunderova manželka. „Je to neskutečně energická dáma. Kunderovy jsem pozval k nám do Česka, kde nebyli 22 let. Myslím, že by si zasloužili české občanství, o které přišli po emigraci,“ dodal.

Kundera v roce 1975 emigroval do Francie, komunistický režim v Československu spisovatele zbavil občanství o čtyři roky později. V roce 1981 se ze spisovatele stal francouzský občan. Jeho romány jako Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či Směšné lásky jej proslavily po celém světě a byly přeloženy do mnoha jazyků. Po emigraci začal Kundera psát své romány ve francouzštině.

Spisovatel svou rodnou vlast navštěvoval vždy inkognito. Své soukromí si velice hlídá. Kunderu oslovil na Babišovu žádost český velvyslanec ve Francii Petr Drulák.