Karolina Brodníčková, Právo

O ni se ho však na konci ledna pokusí poslanec a bývalý písecký starosta Ondřej Veselý připravit. „Myslím si, že ve straně se to neuklidní. I když se to zvenčí nemusí zdát, dosud se na svůj vkus držel Jiří Zimola zpátky. Proti Slávkovi Sobotkovi se kdysi projevoval ještě hlasitěji. Jestli se k tomuto modelu vrátí, tak bude hodně slyšet,“ odhaduje Veselý.

I když se Zimolou v mnohém nesouhlasil, rezignace ho nepotěšila. „Jsem na něj naštvaný. O pozici ve vedení se hodně snažil a potom ji takhle pustil? To není pochopitelné,“ poznamenal písecký poslanec. Reagoval tak na středeční tiskovou konferenci, na které se Zimola rozloučil s pozicí v čele ČSSD se slovy, že ji „ovládají šíbři, se kterými stranu nehodlá pohřbívat“. [celá zpráva]

Veselý chce kandidovat proti Zimolovi na pozici předsedy jihočeské ČSSD na krajské konferenci 26. ledna. „Už jsem se rozhodl, že do toho půjdu,“ potvrdil Právu.

Mrzí mě, že Jirka Zimola odešel Jaroslav Foldyna, místopředseda ČSSD

Obecně se uvnitř ČSSD předpokládá, že Zimolův odchod je součástí taktiky pro případný velkolepý návrat. Je otázka, jestli se o něj pokusí už v březnu na sjezdu, nebo později. Jasno je alespoň v tom, že o post „pravé ruky“ předsedy Jana Hamáčka už zřejmě nebude mít zájem. Pravděpodobnější je, že bude aspirovat přímo na jeho pozici.

To nevyloučil ani v rozhovoru pro Právo. „Nechci vám lhát. Nikdy neříkej nikdy. Uvidím, jaká bude nálada ve straně,“ podotkl Zimola po říjnovém jednání Ústředního výkonného výboru, na kterém sklidil rozsáhlou kritiku.

Foldyna neví, co od toho očekávat

Že má Zimola něco za lubem, si myslí i místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. „Tento způsob odchodu je určité gesto. Je otázka, co od toho očekávat, nechci spekulovat. Také nejsem spokojený s tím, jak ČSSD pojala sebereflexi po volbách. Jsem přesvědčený, že potřebujeme razantní změnu,“ podotkl.

Stejně jako Zimola se Foldyna se zbytkem grémia v mnoha věcech neshoduje. Sám zvažoval odchod z čela partaje ihned po výprasku v komunálních volbách, nakonec si to ale rozmyslel. „O změny v ČSSD se mohu snažit jako místopředseda. Že se mi to moc nedaří, je pravda. Ale mám limit do sjezdu. Mrzí mě, že Jirka Zimola odešel. Mohl věci, co se mu nelíbí, říkat do očí vedení, předsednictvu, ústřednímu výboru,“ sdělil Právu Foldyna. S kolegy ve vedení novou situaci probere dnes na jednání grémia.

Uvnitř platformy Zachraňme ČSSD, kterou Zimola spoluzakládal s bývalým jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem, nevzbudila rezignace žádný rozruch. „Už o tom nějaký čas mluvil. Nabídl předsedovi ruku ke spolupráci a on ji de facto odmítl. Neustále na Zimolu někdo útočil, chápu jeho rozhodnutí. Vytvořil si tím prostor, aby mohl reagovat na to, co se děje,“ řekl Právu exsenátor a člen platformy Zdeněk Škromach.

Vliv platformy, která sama sebe definuje jako neformální místo pro diskuzi, bude v ČSSD zřejmě trvat. Hašek má koneckonců blízko k ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (nestr. za ČSSD), u kterého působí jako předseda komise pro legislativu.