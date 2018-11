Piráti chtějí usnadnit domácí vaření piva

Ač jsou Češi považováni za národ pivařů, uvařit si doma populární zlatavý mok podléhá řadě byrokratických opatření. To by se mělo podle Pirátů změnit. Chystají proto novelu zákona o spotřební dani, která by měla takzvané „domovarnictví” usnadnit.