Větší ochrana, nebo zbytečnost? Přísnější kontrola léků bude platit od února

Od února příštího roku by v Česku měla začít platit takzvaná protipadělková směrnice, která by měla zamezit případnému padělání léků. Každý medikament by měl být už od výrobce opatřený unikátním kódem a přelepkou. Proti zavedení směrnice jsou lékárníci, kteří poukazují na to, že opatření je nákladné a zbytečné, neboť v Česku se žádné padělky léků nevyskytují.