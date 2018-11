Karolina Brodníčková, Právo

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by děti do země přijal. „Schůzka je stále v jednání. Zatím dohoda na termínu není, měla by být během těchto čtrnácti dnů,“ řekla Šojdrová.

„V táboře jsou i několik let“

Podle jejího zjištění při návštěvě v Řecku, kterou podnikla na konci října, jsou v tamních uprchlických táborech i malé syrské děti, které nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Řecká strana nyní šetří, zda děti skutečně nemají rodiče nebo jiné vzdálené příbuzné.

V táboře jsou i děti mladší osmi let Michaela Šojdrová

„Je to proces, který probíhá u každého z těch dětí zvlášť. Jsou tam i děti, které jsou tzv. právně volné. Jsou tam stovky takových dětí, které nemají žádného příbuzného,“ tvrdí Šojdrová.

O možnosti přesunu dětí do Česka bude podle europoslankyně rozhodovat řecká strana. Sýrie souhlas poskytovat nemusí. „Vycházím z informací od řecké vlády a úřadů, které se v Řecku o uprchlíky starají. Jejich právní volnost bude řešit Řecko, ne Sýrie. Jde nám přece o to, že dětem chceme pomoci. Nepotřebujeme, aby děti byly stoprocentně právně volné, protože nám nejde o adopci,“ řekla.

„Nám jde jen o poskytnutí doplňkové ochrany či dočasného svěření do péče,“ řekla Šojdrová.

Michaela Šojdrová

FOTO: Právo

Děti se prý do táborů dostaly s uprchlíky různými způsoby. „To jsou různé případy. Musím o tom osobně hovořit s panem premiérem,“ uvedla europoslankyně.

Sirotci podle jejího názoru splňují i přání české strany, aby se jednalo ještě o malé děti.

„Ráda bych ale premiéra o věkových skupinách dětí informovala osobně. Osobně jsem hovořila s chlapcem, kterému je osm let, i s jiným, kterému je jedenáct let. Jsou tam ale i ty nejmladší děti. Některé děti tam jsou několik let, přišly do tábora jako malé. Čas běží a ani dětem se nezastavil,“ dodala.

Podle europoslankyně jsou v táboře i děti mladší osmi let. Zdůraznila však, že podle jejího názoru potřebují pomoc i děti, které patří do kategorie „náctiletých“.

ČSSD spíš pro, Babiš proti

Dětem by Česká republika poskytla dočasnou mezinárodní ochranu, v úvahu nepřipadá však trvalý azyl, české občanství nebo adopce, syrské úřady to totiž neumožňují.

Proces přijetí a ubytování by hradily eurofondy. Zastání by Šojdrová mohla získat zejména ze strany ČSSD. Hamáček už dříve uvedl, že by Česko zvládlo přijmout padesát dětí ze Sýrie. Návrh Šojdrové si chce poslechnout. „Sejdu se s ní,“ napsal Právu.

Stejně se k problému staví i Petříček. „Paní europoslankyně mě zatím neoslovila. Budu rád, když mě seznámí se situací v azylových táborech a možnostech, jak můžeme pomoci. Již jsem opakovaně řekl, že naše země by mohla několika desítkám malých osamělých dětí poskytnout dočasné útočiště,“ napsal Právu.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Petr Horník, Právo

Do střetu se tak možná dostane s premiérem Babišem, který se dlouhodobě staví proti a v minulosti zapochyboval, zda Šojdrová syrské sirotky najde. „Můj názor se nemění, chci pomáhat těmto dětem na místě v Sýrii,“ uvedl v rozhovoru pro sobotní Právo Babiš.

Asi deset sirotků se rozhodlo přijmout sousední Slovensko. Postoj k sirotkům českou politickou scénu rozděluje. Podle TOP 09 by například Česko osiřelým dětem pomoci mělo, neúspěšně se tato strana pokoušela k takovému stanovisku přimět v září Sněmovnu.

K výzvě přijmout 50 dětských uprchlíků vyzvaly Babiše také tři desítky senátorů včetně předsedy Milana Štěcha (ČSSD).