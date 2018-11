Karolina Brodníčková, Právo

Kolegy z vedení jste rezignací překvapil. Jak dlouho jste ji vůbec plánoval?



Nebylo to nijak plánované. Na základě závěrů říjnového ÚVV jsem si vzal nějaký čas na rozmyšlenou, diskutoval jsem o tom s nejbližšími spolustraníky, nechtěl jsem se rozhodovat pod vlivem emocí.

ČTĚTE TAKÉ

Zimola rezignoval na post místopředsedy ČSSD



Cítil jsem, že ve vedení strany nemohu některé věci změnit, že buď budu součástí vedení a budu k němu loajální, nebo budu loajální ke straně. Já se rozhodl pro stranu a její ideje.

Znamená to, že vedení je porušuje?



Neshodujeme se v zásadních věcech. Nemohu se smířit s tím, že stranu ovládají, promiňte mi ten výraz, političtí hokynaří.

Lidé, kteří jsou schopni cokoliv zobchodovat, vyměnit ideje za výhodné pašalíky a žijí svůj život stylem „díky za každé nové ráno“.

Moje dlouholetá politická práce v dresu ČSSD se zakládala na něčem jiném. Připadalo mi, že se povinností mlčet kvůli loajalitě k vedení zpronevěřuji.

Video

Záznam: TK místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly

Těmi hokynáři myslíte koho? Europoslance Miroslava Pocheho?



Nebudu nikoho jmenovat. O panu Pochem jsem se opakovaně vyjádřil jako o člověku, který se neštítí vzít si celou stranu jako rukojmí svých osobních ambicí (trval na své kandidatuře na ministra zahraničí i přes odmítání Hradu – pozn. red.). Je to člověk, se kterým nechci mít nic společného.

Budete v březnu kandidovat na předsedu ČSSD?



To teď není na místě. Dal jsem prostor stávajícímu vedení ČSSD, aby zvedlo soc. dem., aniž by si potřebovalo vytvářet svůj cíl v Jiřím Zimolovi nebo členech neformální diskusní platformy Zachraňme ČSSD. Ať vedení předvede, co umí.

Toto není o nějaké mé ambici na předsednickou funkci, ale o ambici pomoci ČSSD a sociálnědemokratickým myšlenkám.