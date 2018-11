Oldřich Danda, Právo

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) připravovaná strategie počítá s více nástroji. Jde hlavně o zvýšení spotřební daně na alkohol i tabák nebo zpřísnění reklamy na alkohol.

„Dalším z takových opatření je omezení prodeje alkoholu z hlediska místní dostupnosti. Např. prodej alkoholu u benzínových pump není nic, co bychom chtěli,“ řekl v úterý Právu Vojtěch po konferenci týkající se konzumaci alkoholu a tabáku v ČR.

Pití a kouření Čechům jde



Češi patří k největším pijanům a kuřákům v Evropě. Spotřeba čistého lihu na osobu v roce 2017 stoupla na 14,4 litrů za rok – v průměru každý obyvatel Česka vypije jeden litr 50procentní pálenky měsíčně.

Na vysokou spotřebu alkoholu v ČR upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle vedoucího kanceláře WHO v Česku Srdana Matiće udělali Češi přijetím protikuřáckého zákona velký pokrok v omezování kouření, ale měli by něco udělat v boji proti vysoké spotřebě alkoholu.

Patnáct litrů je moc

„Patnáct litrů čistého lihu na osobu, to je o polovinu víc než evropský průměr,“ uvedl Matić. V Česku je na tabáku závislých 1,5 milionů lidí a 600 tisíc denně pije alkohol. „To je stejné, jako by byla Praha plná těžkých kuřáků a Brno plné problematických pijáků,“ uvedl Matić.

Podle Vojtěcha chtějí reklamu na alkohol omezit podobně, jako se to udělalo u cigaret. „V televizi reklamy na tabákové výrobky nemohou být, tak se ptám, proč je možné v televizi propagovat alkohol, když dopady na zdraví jsou stejné,“ řekl Vojtěch.

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové budou na vládě chtít, aby se zvýšila spotřební daň na alkohol i na tabák.

Vojtěch přislíbil, že to ve vládě bude prosazovat. Upozornil ale na to, že diskuse bude složitější, protože vláda v programovém prohlášení slibovala snížení daně z přidané hodnoty na točené pivo jako kompenzaci hospodským za zavedení EET. „Obecně ale budu prosazovat, aby se spotřební daň minimálně na tvrdý alkohol zvyšovala,“ dodal.