Aleš Fuksa, Jiří Růžička, Právo

„Kočka přišla od nějaké samoty, která je ale docela kus cesty od pasti. Vzhledem k její váze ani nebyl mechanismus klece spuštěný. Ale je to náš první fotoúlovek,“ pousmál se Milan Orálek Z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí.

Ochránci spolu s myslivci nečekají, až se jim chytí medvěd do klece, spolu s lovcem, veterinářem Lukášem Pavlačíkem ze Dvora Králové nad Labem vytipovávají místa, kde by se mohl medvěd vyskytovat nejčastěji a bylo by možné jej střelit uspávací ranou. Zároveň z různých lokalit táhnou po zemi pachovou stopu, která má medvěda nasměrovat k záchytné kleci. Pachovou stopou jsou pytle s rozkládajícími se vnitřnostmi vyvrženými z jelena.

Myslivci táhnou ke kleci pachovou stopu, která má medvěda přilákat.

FOTO: Český svaz ochránců přírody

„Společně obcházíme místa, kde mají myslivci umístěné fotopasti, a kontrolujeme, zda se u nich medvěd neobjevil. Díváme se na posedy, ze kterých by bylo možné medvěda uspávací ranou střelit. Nemůže se tak stát ze vzdálenosti delší než třicet až padesát metrů. Hledání je složité. Medvěd chodí po regionu docela chaoticky,“ poznamenal Orálek.

Svou sílu zaměřují myslivci spolu s ochránci na oblast v horách od katastru obce Hovězí po Karolinku na Valašsku.

Zabil ovce, kozy i králíka



V minulých dnech se medvěd, který na Valašsku již zabil přes třicet ovcí a koz, ale napadl také králíka, rozbořil včelí úly, poškodil ohrady a ploty a napáchal další škody, svým pronásledovatelům schovával. V kopcích se ztratil v asi dvacetikilometrové vzdálenosti od místa u Oznice, kam v předchozích dnech ochranáři původně umístili past.

Do klece v novém stanovišti nastražili ochránci přírody spolu s myslivci med, kukuřici a další dobroty, které by ho mohly přilákat.

O medvěda projevila v minulých dnech zájem zoologická zahrada v Belgii, přechodně by mohl být po odchytu přesunut do záchranné stanice u Temelína.