Vládní návrh, který by zbrzdil skokový růst platů, sice ve Sněmovně leží od května, ale doposud se ho nepodařilo schválit. Jelikož nebyla ve Sněmovně vůle k jeho projednání, přistoupily oba poslanecké kluby ke svolání mimořádné schůze.

Legislativním kolečkem musí návrh projít do konce roku. Kdyby jej poslancům vrátil Senát nebo jej vetoval prezident, reálně by hrozilo, že se termíny nestihnou.

Poslanci a senátoři letos nyní berou základní plat 75 900 korun hrubého měsíčně. Od ledna by měli brát o dvacet procent víc, tedy 90 600 korun. Pokud by zvedli ruku pro nižší růst o devět procent, bylo by to 83 900 korun.

Základní plat bez funkčních příplatků přitom bere pouhá dvacítka z dvou set poslanců. K tomu každý zákonodárce pobírá paušální náhrady od 39 400 Kč do 53 500 Kč hrubého. A ty by se v případě razantního zvýšení platů zvedly na 47 100 až 63 900 korun hrubého.