Vojtěch počítá se zvyšováním daně na cigarety a alkohol i se zákazem reklam

Česká republika by měla přísněji regulovat konzumaci alkoholu a tabáku, stát by měl rovněž navýšit výdaje na zdravotnictví. Vyplývá to z doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) týkajícího se zdravotnictví.