„Jedná se o majetek pro stát nepotřebný. Termín dražby byl stanoven právě kvůli končícímu nájmu, žádné politické důvody nehrály roli,” řekla Novinkám ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu s tím, že žádná jiná státní instituce o zámeček neprojevila zájem a jedná se podle ní o nejtransparentnější řešení.

Stát tak podle ní hodlá předejít plýtvání peněz, jelikož by musel od prosince platit například ostrahu objektu.

S tvrzením, že se jedná o nepotřebný majetek, ale nesouhlasí ani radnice Prahy 6, kde se objekt nachází, ani pražský magistrát. Zastupitelstvo Prahy 6 podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) žádá, aby byl zámeček převeden na město a mohl sloužit veřejnému zájmu. Mohl by tam vzniknout například dům pro seniory nebo školka a škola. Navíc jsou u zámečku rozsáhlé pozemky a lidé v okolí se bojí, že soukromý investor by prostor zastavěl.

Kolář navíc Novinkám sdělil, že v této věci několikrát urgoval končící vedení města. Konkrétně primátorku Adrianu Krnáčovou i radního pro správu majetku Karla Grabeina Procházku (oba z hnutí ANO).

„Radní Procházka nám odpověděl jednou a paní primátorka nám na to neodpověděla ani jednou, když jsem ji poté telefonicky urgoval, tak řekla: 'Jo Veleslavínský zámek. Aha vím. To je ten projekt, co tam má připravený Penta',” řekl Novinkám Kolář a dodal, že telefonát měl proběhnout v květnu nebo červnu.

Krnáčová reagovala s tím, že je to nesmysl. „Pan Kolář mi kvůli tomu nikdy nevolal, takže jsem nic takového ani říct nemohla. To nic nemění na tom, že město o Veleslavínský zámeček má eminentní zájem,” uvedla Krnáčová.

Ona i radní Procházka potvrdili, že ÚZSVM kontaktovali. Dostalo se jim však odpovědi, že nebyl ze strany města dostatečně prokázán veřejný zájem a nebyla ani zpracována studie budoucího využití. U toho aktivita ze strany města skončila.

To, že by byl připraven nějaký konkrétní projekt, popírá i společnost Penta. „Každý developer musí mít hrubou představu, co by tam asi dělal, jinak by to nemohl spočítat, ale žádný projekt neexistuje,” řekl Novinkám mluvčí společnosti Penta Investments Ivo Mravinac. Dodal ale, že mohou být různé nápady nebo návrhy, ale na stole nic neleží. Navíc podle něj dosud není rozhodnuto, zda se Penta zúčastní dražby.

Veleslavínský zámek je dnes v majetku státu, ale 30. listopadu zde končí nájemní smlouva. Stát tak podle ředitelky ÚZSVM Arajmu, jejíž úřad spadá pod ministerstvo financí, rozhodl v souladu se zákonem o veřejné dražbě. Podle ní dražbu schválilo i ministerstvo kultury, jelikož se jedná o kulturní památku. Úřad odhadl cenu objektu na 328 milionů korun.

Nová koalice, starosta Ondřej Kolář i někteří poslanci nyní apelují na ministerstvo financí, premiéra i na ÚZSVM, aby termín dražby posunuli nebo s městem řešili přímý odkup či bezúplatný převod. Jde podle nich o čas, kdy končící zastupitelstvo už rozhodnout nemůže, zatímco to nové nestihne schválit podmínky, se kterými by do dražby šlo.

„Je třeba to prosadit přes zastupitelstvo a stanovit limit na dražbu. Navíc, když zastupitelstvo schválí mezní cenu, tak ji budou všichni znát, protože jednání zastupitelstva je veřejné. Pro město je velice obtížné se dražby účastnit, proto preferujeme přímý odkup,” řekl Novinkám budoucí primátor Zdeněk Hřib.

Zároveň se všichni shodují, že dražba je přímou cestou pro soukromé investory a developery, kteří budou chtít zastavět i okolní pozemky, k čemuž by ale byla potřeba změna územního plánu, o kterém rozhoduje rada hl. m. Prahy.

„Zájem vlády je nahrát tím soukromému investorovi. Na jednání s paní ministryní i paní ředitelkou jsem byl několikrát. Jednání byla taková jako: 'My tě necháme vypovídat, ale je nám úplně jedno, co říkáš, protože už to máme přichystané a vůbec nic nás nezajímá',” zlobil se Kolář.

Rozprodávání majetku se nelíbí ani budoucímu radnímu pro jeho správu. „Ministerstvo financí by se mělo zamyslet nad tím, zda majetek, co má stát, budeme prodávat za nejvyšší cenu, anebo si rozmyslíme, jestli může sloužit občanům,” kritizoval postup ministerstva financí Jan Chabr také z TOP 09.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) Novinkám na dotaz, zda jde stát na ruku soukromým investorům, nereagovala. Ji i premiéra Andreje Babiše chtěla s dotazem minulý týden interpelovat i poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, nicméně se na interpelaci nedostalo.

„Paní ministryně mi řekla, že rozhodně nehodlají dražbu rušit, že ona ani takovou pravomoc nemá, což není úplně pravda, mohla by iniciovat nařízení vlády. Podle ní tam není dostatečný veřejný zájem a raději prodávají zatím neznámému kupci, který veřejný záměr už tuplem nemusí mít,” řekla Adamová.

Babiš v souvislosti s dotazem odkázal na vyjádření ředitelky Arajmu.

„Není tomu tak, dražby se může účastnit každý, včetně města. Praha bude mít také možnost ovlivňovat podobu areálu, neboť budoucí vlastník bude muset respektovat územní plán a nový majitel bude muset respektovat pravidla památkové péče,” dodala ředitelka Arajmu.

Praha podle Chabra nakonec v rychlosti o účasti ve dražbě rozhodnout zřejmě může, ale není to podle něj hospodárné. „Stále si myslím, že hospodárnější je to, abychom to získali bezúplatně a ty peníze následně dali do rekonstrukce a budova by sloužila pražským občanům,” dodal Chabr.

Podle členů budoucí pražské rady je také velmi pravděpodobné, že pokud objekt získá soukromý investor, následně by se to projevilo v tlaku na změnu územního plánu. „Nepochybně v momentě, kdy by to koupil nějaký developer, tak se objeví tlaky na změnu územního plánu,” konstatoval Hřib.