Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pokud budou nevýhodné, nebo dokonce v případě, že by byla firma trestně postižená, tak samozřejmě to budeme řešit vypovězením smluv. Praha nemůže mít smlouvu s firmou, která by byla trestně odsouzená,” řekl Novinkám budoucí pirátský primátor Zdeněk Hřib.

„Pokud jsou na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou, tak to dává možnost s tím do budoucna něco dělat,” dodal Hřib.

Reagoval tak na zjištění deníku Právo o tom, že končící primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a rada města schválily pronájem osmi magistrátních pozemků reklamní společnosti BigBoard, která tam tak bude moci postavit nové poutače. A to přesto, že vazby mezi magistrátem a skupinou BigBoard šetří policie s podezřením na korupci. [celá zpráva]

S přístupem končícího vedení města nesouhlasí ani členové Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu, kteří s Piráty ve vedení města už v listopadu usednou.

Čižinský: Nevýhodné smlouvy vypovíme



Například podle navrhované radní pro oblast legislativy a veřejnou správu Hany Marvanové (za STAN) nebylo ihned zapotřebí schválit nové smlouvy.

„Z materiálu v žádném případě nevyplývá, že by byla urgentní potřeba ty dodatky a smlouvy uzavřít. Končící radní tak učinili, protože tu věc z nějakého důvodu chtějí rozhodnout ještě oni, a někteří se mohou obávat, že by takové smlouvy po prověření neobstály a nebyly by schváleny,“ míní Marvanová.

Pro vypovězení smluv je i lídr Prahy sobě, starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský. „Schvalovat smlouvy na poslední chvíli je skutečně neslušné. Tyto smlouvy posoudíme, a pokud jsou nevýhodné, tak je vypovíme,” uvedl ve čtvrtek Jan Čižinský.

Podle Pirátů by navíc neměly smlouvy na vytvoření nových reklamních ploch vznikat vůbec.

„Náš postoj je takový, že by se nové smlouvy uzavírat neměly. Praha má problém s vizuálním smogem,” vysvětlil Novinkám Hřib.