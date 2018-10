Petr Kozelka, Právo

Volební senát v čele s Jaroslavou Skoumalovou odmítl podání nespokojeného člověka, který ve svém podání k soudu dokazoval, že před volbami roznesl do několika obcí v okolí Domašova na Brněnsku do šesti set poštovních schránek volební lístky pro zvolení neomylného Krista zákonodárcem a soudcem.

Nespokojený volič pak ještě vulgárně označil místní starostku a tvrdil, že došlo ke dvojímu sčítání hlasů, za což podle něj mohou duchem chudí blahoslavení netvoři.

Soudci stěžovateli vzkázali, že Kristus zákonodárcem a soudcem nebyl registrovanou volební stranou, takž těžko tak případné hlasy pro něj mohly mít vliv na výsledek voleb. „Pokud se navrhovatel domáhal přezkumu voleb v jiných obcích, není s ohledem na své bydliště k tomuto návrhu legitimován a soud by ho musel taktéž odmítnout, nicméně podání žalobce je v tomto rozsahu natolik absurdní, že soud nepovažoval vůbec za nutné, aby vylučoval tyto návrhy k samostatnému projednání,“ dodali soudci.

Nepochodili ani další



U soudců nepochodila ani žena z Velké Lhoty na Vsetínsku. „Do letošních voleb se přihlásili lidé, kteří pro naši obec nic neudělali, nezúčastňovali se žádného dění v obci a ve volbách dostali tolik hlasů, že usilují o posty starosty. V tom případě přestane naše obec vzkvétat a opět budeme obec ze začátku minulého století,“ stěžovala si. Brněnští soudci jí ale vzkázali, že přezkum voleb v její obci patří do kompetence ostravského Krajského soudu, a proto její stížnost odmítli.

Soudci shodili ze stolu i podání napadající volby v Hluku na Uherskohradišťsku a to proto, že pod stížnost byla neurčitě podepsaná „občany města Hluk“. Soudci upozornili, že na volby si dle zákona může stěžovat občan, strana, kandidát sdružení stran či hnutí, což „občané města Hluku“ nejsou.

Neuspěl ani stěžovatel z Brna poukazující na to, že v jeho volebním okrsku byly špatně sečteny hlasy do brněnského zastupitelstva, neboť v oficiálních výsledcích nebyl zaškrtnut kandidát strany Moravané, pro něhož hlasoval. Proto stěžovatel chtěl přepočítat výsledky. „Jestliže by se tvrzení navrhovatele obsažené v návrhu na zahájení předmětného řízení ukázalo jako správné, neměla by tato skutečnost žádný vliv na volbu členů Zastupitelstva města Brna. Předmětný návrh již od počátku nebyl způsobilý naplnit podmínku zásadní intenzity protizákonnosti ve volebním procesu,“ konstatoval senát v čele s Milanem Procházkou.