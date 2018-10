Před návrhem Evropské komise (EK), aby se střídání letního a zimního času zrušilo už příští rok na jaře, varoval v rozhovoru pro Novinky ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Pokud by byl návrh EK přijat, mohla by podle Ťoka nastat situace,... Celý článek V Česku jiný čas než v Německu? Bude to Kocourkov, varuje Ťok před návrhem EK»