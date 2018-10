Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane ministře, v rozhovoru pro Lidové noviny jste řekl, že by bylo nebezpečné, aby střídání zimního a letního času skončilo už na jaře 2019, jak chce Evropská komise. Proč?

Nebezpečný je způsob, jaký Evropská komise zvolila. Řekla, že se má změnit čas od dubna příštího roku, ale že se členské státy mají dohodnout mezi sebou, jaký čas budou mít. Dokonce připustila, že každý stát může mít jiný čas. To je nebezpečné a špatné a není to odpovědně připravený návrh.

Takže by teoreticky v Česku mohl být jiný čas než třeba v sousedním Německu?

Pokud bude platit, že si každý stát může vybrat, jaký čas chce, tak to opravdu hrozí. Němci už řekli, že si přejí letní čas. Jsou státy, které řekly, že si přejí středoevropský čas. Takže taková situace by nastat mohla. Představte si, že pojedete od nás třeba do Švýcarska. V Německu budou mít letní čas, u nás a ve Švýcarsku bude středoevropský. To bude Kocourkov. Musela byste si předělávat hodinky v každém státě, to by bylo komické. My si myslíme, že musíme dát všem dostatek času, aby se na to nachystali.

Jaký termín je podle vás reálný?

Byl tam návrh ze strany rakouského předsednictví, aby to byl rok 2021. Dalo by se to udělat rychleji, kdyby Evropská komise rozhodla, že bude všude středoevropský čas a tečka. Ale ona se nechce dostat do pozice, kdy dá striktní rozhodnutí, tak to hodila na členské státy. Mám pocit, že pan Juncker (Jean-Claude Juncker, předseda EK – pozn. red.) prohlásil něco ve smyslu nadcházejících voleb do europarlamentu, aby to znělo pro Komisi dobře, že vyhoví občanům a bude to rychle.

Jak se k tomu staví česká vláda? Premiér Andrej Babiš nedávno novináře odbyl s tím, že mu to je jedno, že řeší migraci.

Souhlasíme s tím, že se střídání času zruší. Ale konkrétně o tom vláda ještě nejednala. Ve středu chci navrhnout, abychom udělali veřejné konzultace, aby se mohly vyjádřit odborné organizace. Na základě této debaty by se naše pozice měla upravit. Závěr se nedá udělat okamžitě.

Je možné, že by o tom lidé rozhodli v referendu?

Nejsem toho příznivcem. Měli bychom udělat co možná nejširší průzkum mezi lidmi, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Otázkou je, jestli by do referenda přišlo 25 procent voličů. Navíc kdybychom získali závazné stanovisko z referenda a Evropská komise by nakonec navrhla něco jiného, tak bychom vypadali hloupě, protože bychom nebyli schopni zabezpečit to, co lidé chtějí.

Proč tuhle věc vůbec řeší ministerstvo dopravy?

Když se debatovalo o tom, kdo to bude mít na starosti, tak všichni říkali, že to nechtějí dělat. Tak jsem rozhodl, že než aby se to půl hodiny řešilo, tak to vezmeme na sebe. Navíc to řeší komisařka, která má na starosti dopravu. Ale pokud by si to chtěl převzít Úřad vlády, tak bych jim to předal. Je to na každé členské zemi, který resort to bude řešit.