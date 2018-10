Martin Procházka, Právo

Třeba koncem letošního července se při sjezdu na Pradědu v Jeseníkách těžce zranila dvaačtyřicetiletá žena. „V nejprudší zatáčce v plné rychlosti narazila do svodidel. Neměla ochrannou přilbu a způsobila si tak těžká zranění hlavy a v obličeji, že po konzultaci s dispečinkem linky 155 k nám zamířil i vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy,“ potvrdil člen Horské služby Jeseníky Marek Koněrza.

Od Pradědu vede svažitá, táhlá, jen mírně točitá asfaltka. Speciální koloběžka s velkými koly tam snadno dosáhne rychlosti 20 až 30 kilometrů v hodině, ale klidně i větší. Chtít pak rychle zastavit v místě, kde se proplétají pěší včetně dětí a rodičů s kočárky, není možné.

To, že se zábava rychle a často změní v průšvih a tragédii, Horská služba potvrzuje. Podle jejího ústředního náčelníka Pavla Antla se zranění na koloběžkách od odřenin až po četné zlomeniny a otřesy mozku počítají na stovky ročně. „Oproti minulým letům se jedná o enormní nárůst, zejména v Jeseníkách a Orlických horách. Navýšení počtu úrazů na koloběžkách shledávám především v přeceňování schopností návštěvníků hor, ale zároveň i v podcenění koloběžek jako takových,“ řekl Právu Antl.

Bez zkušeností riskují

Podle serveru kolobezkaaja.cz jsou v horských oblastech v ČR desítky půjčoven. Koloběžky si zde často pronajmou lidé bez jakékoli předchozí zkušenosti. „Mnozí k nim přistupují s pocitem, že je to jednoduché, vždyť jsem na koloběžce jezdil jako malý a bylo to snadné. Já sám ale jezdím na koloběžce již více než tři roky a vím, že jízda vyžaduje jak zručnost a rovnováhu, protože i jízdní vlastnosti jsou jiné než na kole, tak i nutnost pozornějšího sledování terénu,“ řekl Antl.

Nejnebezpečnější je podle něho půjčování koloběžek pouze pro sjezd z vrcholů hor. „Kdo si nevyzkouší jízdní vlastnosti koloběžky při jízdě v terénu a rovnou se pouští z kopce dolů, velice riskuje. Stačí malá nerovnost, výmol nebo vyvýšení a dochází k nehodě,“ uvedl.

Koloběžky by se podle Antla měly půjčovat v údolí a každý by si je měl vyzkoušet jak na rovině, tak i při jízdě do kopce. Tím by získal alespoň základní znalosti o jízdě.

Jezdí bez helmy

Lidé by rovněž měli používat ochranné pomůcky, které mohou při pádu ve vyšších rychlostech i zachránit život. Přesto spousta z nich jezdí i prudké sjezdy třeba bez helmy, jak ukázala těžká nehoda turistky pod Pradědem.

„Mám za to, že lidé by při takových sjezdech měli používat i rukavice, cyklistické přilby i jiné ochranné pomůcky,“ uvedl dříve náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.

Některé půjčovny mají o zvýšení bezpečnosti zájem. „Rozjeli jsme projekt 5 pravidel bezpečného sjezdu. Bezplatně půjčujeme cyklistické helmy,“ řekl Právu Jan Šubert z půjčovny Sun Ski Sport na Pradědu.