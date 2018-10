Vladimír Klepáč, Právo

V podstatě by šlo o takový malý penzión, obklopený zdravotnickými budovami. Pracovaly by v něm pouze porodní asistentky. Lékař by byl využit jen v případě, že by se porod zkomplikoval.

„Chceme být průkopníkem v poskytování tohoto druhu zdravotnické péče v republice. Porodní dům by mohl být pro některé ženy zlatou střední cestou mezi porodem v nemocnici a porodem doma,“ řekl Právu náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zájem o domácí porody roste



Na potřebnosti zřídit porodní dům se shodli členové čtyřko­alice, která v listopadu převezme řízení Brna. Záměr zanesli spolu s jinými klíčovými projekty pro rozvoj moravské metropole do své koaliční smlouvy. Jejich vizí je, aby stavbu porodního domu zařídil po domluvě s městem soukromý investor.

Město provozuje Nemocnici Milosrdných bratří, v níž je porodnice. Další dvě porodnice jsou součástí Fakultní nemocnice Brno. Ve městě se ročně narodí 8000 dětí. Zájem o domácí porody postupně roste.

„Porodní domy jsou určeny pro ženy, u nichž se očekává hladký průběh porodu. V některých zemích jsou domy součástí nemocnic. Jinde jsou vzdáleny od porodnic zhruba čtvrt hodiny jízdy autem,“ řekla Právu dula a propagátorka této myšlenky Majka Staňková.

Dodala, že budoucí maminka již v době těhotenství navštěvuje porodní dům, a pokud vše probíhá hladce, absolvuje přípravu na porod i se základními vyšetřeními. Přitom si vybere porodní asistentku. K porodu může ženu doprovázet její dula, popřípadě někdo z rodiny.

Z porodních domů odcházejí matky s dětmi několik hodin po porodu domů. Samozřejmě jen za předpokladu, že matka i potomek jsou naprosto v pořádku.