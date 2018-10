Novinky

Od listopadu by se měla vrátit doprava například do Zenklovy ulice, která slouží jako spojka z oblasti Bulovky směr Palmovka. Rekonstrukce začala již loni v říjnu a nyní bude kompletně otevřena.

Od 9. listopadu by se měla vrátit doprava rovněž do Husitské, která je pro dopravu zatím otevřena pouze do centra.

Husitská ulice prošla kompletní rekonstrukcí

FOTO: Dana Kysučanová, Novinky

Další plánované i neplánované uzavírky se však objevily i v posledních dnech. Kvůli dezolátnímu stavu mostu neprojedou řidiči po Bubenské směrem do Holešovic. Most sice bude provizorně podepřen a doprava by se na něj měla vrátit, půjde pouze o labutí píseň před jeho demolicí, po níž by mělo být postaveno nové přemostění. [celá zpráva]

Most v Bubenské ulici v Praze, který je uzavřen.

FOTO: Mapy.cz

Na nedalekém Hlávkově mostě probíhá až do 8. listopadu diagnostika přemostění, a na řidiče ve směru do centra tak čeká zúžení do jednoho jízdního pruhu.

Na Štěrboholské spojce u křížení s Průmyslovou začali silničáři budovat přejezdy středového dělicího pásu, které by měly být hotové do 2. listopadu. Do 14. listopadu budou jen o pár stovek metrů vedle opravovat dilataci mostu.

Až do 24. listopadu pak zůstane omezen provoz v Ústecké ulici, která je spojnicí z dálnice D8 do centra.