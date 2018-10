Renáta Bohuslavová, Novinky

„Padla i tato varianta, ale nebyla to nabídka, ale spíš to vyplývá z toho, o jaké gesce se usiluje,“ potvrdil Novinkám zdroj to, že varianta bez Pospíšila a Čižinského je reálná.

„Může se to stát,“ reagoval starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský na dotaz Novinek, zda je možné, že nakonec ve vedení Prahy vůbec neusedne a zůstane starostou a poslancem. Novinkám informaci během týdne potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje.

„Stále je ale otevřeno více variant. Dokud to není dohodnuto celé, tak to prostě dohodnuto není,“ dodal Čižinský.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Společně s lídry Pirátů a Spojených sil pro Prahu Zdeňkem Hřibem a Jiřím Pospíšilem mají na čtvrteční večer naplánovanou schůzku, po které by mělo být o jejich účasti ve vedení Prahy jasněji.

Cesta pro Hřiba je otevřená



Pospíšil ale zároveň ještě před večerním trojstranným jednáním o personálním obsazení města svolal tiskovou konferenci. Na té podle informací Novinek s největší pravděpodobností ohlásí, že definitivně ustupuje Pirátům a vzdává se ambicí na primátorský post.

Primátorem by se v tom případě stal Pirát Zdeněk Hřib, jelikož Jan Čižinský již krátce po volbách řekl, že je pro uskutečnění změny v Praze ochoten na postu netrvat.

„Vůbec to nebudu komentovat, všechno až zítra a stále je to všechno otevřené a odvislé od toho, jak budou rozdělené resorty,“ reagoval ve středu Pospíšil na dotaz, zda se postu vzdá, a dodal, že má ještě ve čtvrtek dopoledne další jednání se členy TOP 09.

Právě zdroj blízký TOP 09 Novinkám ale řekl, že vzhledem k silnému tlaku Pirátů na to, post zastávat, je Pospíšil připraven primátorem nebýt.

Piráti se chovají jako děti, chtěli hračku, tady ji mají



„Piráti dupou nožičkou, chovají se jako malé děti a křičí Hřib, odůvodnit to moc neumí a zkušenosti nemá. Budeme možná stát před situací, jestli máme ustoupit a říct, chtěli jste hračku, tak ji tady máte. Jirka Pospíšil je připraven pod tíhou této iracionální diskuse ustoupit. Je to podle mě chyba, ale oceňuji, co pro tuto koalici udělal,“ řekl Novinkám zdroj z TOP 09, který si nepřál být jmenován.

To, že Piráti o post primátora usilují natolik, že v případě, že by ho nedostali, tak jednání opustí, Novinkám uvedly zdroje přítomné na programových jednání již minulý týden. [celá zpráva]

Piráti argumentují tím, že jejich nárok je logickým vyústěním výsledku voleb, jelikož ze všech tří stran, které o koalici jednají, získali nejvíce procent. Při přepočtu na mandáty však mají všechny subjekty stejně 13 zastupitelů.

„Jsme rádi, že ostatní strany akceptují tuto logiku, která nám přijde zásadní pro to, aby politika fungovala předvídatelně, ale to ještě není všechno,“ řekl Novinkám Hřib. Zisk primátorského řetězu by zatím za výhru neoznačil.

V takové situaci by Pospíšil jako předseda TOP 09 pod Hřibem v radě města zřejmě nezůstal vůbec. „Je to pravděpodobné a je to na jeho vůli,“ pokračoval zdroj z TOP 09 s tím, že pro Pospíšilovu odbornost v případě, že nebude primátorem, není v radě úplně adekvátní místo. „Jakožto vynikající manažer je schopen vést jakýkoliv resort, ale to zas neznamená, že by ho to vnitřně naplňovalo,“ dodal.

Již minulý týden Novinky informovaly, že pokud Pospíšil primátorem nebude, v radě nezasedne. V takovém případě by zřejmě zůstal europoslancem a zároveň by mohl být předsedou zastupitelského klubu v Praze. [celá zpráva]

Strany bojují o územní rozvoj, majetek, finance a dopravu

Už méně jasno mají účastníci jednání v rozdělení rady. V případě, že bude Zdeněk Hřib primátorem, na další dvě strany zůstanou čtyři gesce. Pro všechny je ale podle oslovených zdrojů Novinek důležité obsadit především tzv. silové gesce, jako jsou majetek, finance, územní rozvoj, bydlení a doprava.

Územní rozvoj by měl připadnou starostovi Prahy-Lysolají Petru Hlubučkovi nebo exřediteli Institutu plánování a rozvoje Petru Hlaváčkovi, bydlení Haně Marvanové a doprava bývalému starostovi Prahy 5 Pavlu Richterovi, všichni jsou ze Spojených sil pro Prahu (koalice TOP 09 a STAN).

Majetek a správu městských firem s největší pravděpodobností povede současný zastupitel Pirátů Adam Zábranský. Na finance by pak mohl usednout ekonom a současný zástupce Jana Čižinského na Praze 7 Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

„Je všeobecná dohoda, že se k tomu nebudeme vyjadřovat. Nezlobte se,“ odmítl návrh potvrdit Vyhnánek.

Kultura je vyšetřená pro současnou radní pro kulturu v Praze 7 Hanu Třeštíkovou. „Pokud koalice dopadne tak, jak se domlouvám, tak bych v radě měla být na pozici radní pro kulturu,“ řekla Novinkám Třeštíková, ale dodala, že zatím není nic jasně potvrzeného. Spory údajně nejsou v oblasti informačních technologií, kterou pod sebe přiberou Piráti.

Další gesce čekající na rozdělení jsou zdravotnictví, sociální politika, bezpečnost nebo školství.