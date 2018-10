Renáta Bohuslavová, Novinky

„Rozloučím se s tím, že mně před chvílí přinesli krásnou fotografii na internetu. Ta fotografie je krásná proto, že jsem na ní já. Z té vychází bublina a tam je napsáno, že mám rád novináře a že je možná pozvu na večeři na saúdskoarabské velvyslanectví. Přeji vám přesto hezký den,” uvedl na adresu téměř dvacítky přítomných novinářů Zeman.

Zemanovo vtipkování souvisí s brutální vraždou saúdskoarabského opozičního novináře Chášukdžího. V úterý byly v zahradě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu nalezeny části jeho těla. [celá zpráva]

Novinář zmizel 2. října, kdy přišel na konzulát, aby si vyřídil dokumenty k novému sňatku. Od té doby ho nikdo neviděl. Jeho smrt Rijád přiznal, ale tvrdí, že Chášukdží přišel o život během potyčky. Konkrétní důkazy ale zatím nebyly předloženy.

Koláž zveřejnil na Facebooku profil TMBK, naráží na Zemanův negativní vztah k novinářům. Že by se žurnalisté měli likvidovat, říkal v Číně ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, před časem pak zalitoval, že novináři ještě nebyli vyhubeni.

Zeman hodnotil rozpočet



Zeman přijel ve sředu do Sněmovny, aby podpořil rozpočet vlády Andreje Babiše na rok 2019. Pochválil ministryni Alenu Schillerovou i premiéra Babiše a řekl, že s rozpočtem je až na menší výdaje na investice a podle něj zbytečné výdaje na inkluzi nebo dotace na obnovitelné zdroj spokojen a je připraven ho podepsat. [celá zpráva]

Po krátkém vystoupení v sále strávil téměř hodinu se šéfem Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Novinářům poté řekl, že podporuje jeho kritizovanou cestu do Ruska.

Vondráčkovu cestu do Ruska podporuji



„Velmi jsem ocenil cestu do Ruska a že se sešel s nejvyššímu ruskými parlamentními představiteli, s nimiž se setkávají i mnozí jiné západní politici bez ohledu na sankční seznam. A protože Česká republika je suverénní země a já jsem si nepovšiml, že by vypracovala black list, tak nejenže proti tomu nic nemám, ale naopak to velice podporuji,“ uved Zeman na podporu Vondráčka.

Vondráčkovu cestu a jeho setkání na místě kritizovala opozice. Poté, co Sněmovna projedná rozpočet, měl by Vondráček před poslanci vysvětlovat, s kým a proč se v Rusku setkal. [celá zpráva]