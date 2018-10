Barbora Zpěváčková, Novinky

„Vidím jako cestu najít způsob, jak náš kontingent stáhnout. Byl bych pro to, aby Aliance zvažovala to stahování, měli bychom to dělat společně,“ řekl Zaorálek.

„Měli bychom to dělat společně. Tvrdá pravda je tvrdší, než jsme si schopni připustit, dlouhodobě tam ztrácíme. Nevede to ke konsolidaci situace, nejsme schopni vybudovat afghánské síly, jak jsme si představovali,“ prohlásil Zaorálek.

ČSSD byla pro navyšování vojáků v misích

„Stojí nás to obrovské množství peněz. Byla chyba do Afghánistánu jít, byla to chyba stejně jako válka v Iráku. Důsledky jsou pro nás vesměs negativní. Nechci vidět další mrtvé vojáky,“ řekl.

Přitom když se v červnu hlasovalo o zahraničních misích a navyšování počtu vojáků v Afghánistánu, ČSSD včetně Zaorálka byla pro. [celá zpráva] Odkaz na hlasování zde.

Počty vojáků v Afghánistánu, Iráku a Mali se letos navyšují až o 275 vojáků.

Pro to, aby česká armáda z Afghánistánu odešla, jsou i komunisté. „S misemi nesouhlasíme,“ zopakoval stanovisko KSČM předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik. Podobné stanovisko dlouhodobě zastává i SPD.

Mise mají smysl, tvrdí část poslanců



Poslanci z dalších stran se naopak shodli, že mise v Afghánistánu mají smysl. „Ztráta na životě je tragická. Ale jednoznačně se domníváme, že mise mají smysl, že naši vojáci patří mezi ty největší profesionály,“ komentoval první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Podle Heleny Langšádlové (TOP 09) pomáhají vojáci v Afghánistánu stabilizovat situaci. „Vojáci tam brání naši bezpečnost,“ podotkla.

„Je důležité, abychom v misi zůstali. Ale je to potřeba projednat na mezinárodní úrovni, jak bude dál Aliance postupovat,“ řekl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. O situaci v Afghánistánu bude odpoledne jednat sněmovní bezpečnostní výbor.