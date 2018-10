Pavel Orholz, Právo

Už mají rozdělené náměstky v radě, jejichž počet se navýší ze čtyř na šest. Čtyři uskupení si rozdělí jedenáctičlennou radu v poměru 5-4-1-1.

„Zítra ráno podepíšeme v Malém pivovaru koaliční smlouvu,“ konstatoval primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO). Ten bude i v nové radniční vládě zastávat stejnou pozici, na svých postech zůstanou i jeho straničtí kolegové Petr Holický, který má na starosti investice, a František Konečný, jenž vedl dopravu.

Do rady se vrátí i bývalý primátor Juraj Thoma z Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB), který bude zastávat pozici prvního náměstka primátora, a Ivo Moravec získá pro toto uskupení druhý náměstkovský post. „Dohodli jsme se, že statutárním náměstkem bude Juraj Thoma,“ konstatoval Moravec.

ANO se vzdalo linky MHD



ANO udělalo už první kompromis, když opustilo myšlenku linky MHD, která dříve jezdila do centra města přes Krajinskou ulici. HOPB bylo proti, ale na oplátku by mělo podpořit výstavbu multifunkčního centra na Dlouhé louce. „Každé vyjednávání o koalici je otázkou priorit. My jsme se dohodli, že tou naší bude výstavba sportovního multifunkčního centra,“ vysvětlil primátor Svoboda.

Novým náměstkem v radě pak bude Viktor Vojtko (STAN a Čisté Budějovice). „Pokud to takhle dopadne, tak bych to měl být já. Měli bychom mít oblasti, kterým rozumíme, to znamená například školství nebo cestovního ruchu,“ potvrdil Vojtko. Svého náměstka v radě zatím neprozradili členové uskupení Společně pro Budějovice - Lidovci a TOP 09.

„Já bych to opravdu uzavřel až po ukončení jednání. Včera jsme se dohodli, že to nebudeme personifikovat,“ podotkl lídr Tomáš Bouzek (TOP 09). ANO s HOPB už utvořilo koalici v minulém volebním období, ale po krátkém čase se rozpadla. V opozici skončí ve volbách třetí ODS a KSČM.

ANO získalo ve volbách 12 mandátů, HOPB devět, ODS osm, čtvrtí Piráti šest, KSČM čtyři, STAN a Čisté Budějovice i Společně pro Budějovice po třech mandátech.

Výsledek komunálních voleb v Českých Budějovicích

