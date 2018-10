Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Jaký je výsledek vaší cesty do Ruska, pokud pomineme fakt, že jste vyvolal v Praze vlnu nevole u části politiků?

Základní výsledek vidím v tom, že se snad podařilo navázat komunikaci. Výsledkem může být například i odblokování činnosti pracovní skupiny pro hospodářství, což bylo jedním z mých záměrů. Jsem přesvědčen, že naše ministerstvo průmyslu a obchodu se svým ruským protějškem může začít spolupracovat.

Opakuji, že česko-ruský dialog byl deset let na nule. A vůbec se nestydím za to, že jsme se pokusili ho navázat. Můžeme s někým nesouhlasit, ale přece to neznamená, že se nebudeme vůbec bavit. Proto jsem také podpořil činnost rusko-českého diskusního fóra, které vzniklo z iniciativy prezidenta Zemana, kde se vypořádáváme se složitými otázkami naší minulosti.

Neměla ale být hlavním smyslem cesty debata o problémech s pojištěním a zdravotní péčí pro turisty?

To je pravda, pokud vím, tak při jednání členů zdravotního výboru se o tom mluvilo. A nejen o tom. Hovořilo se také o stážích lékařů. Dovolím si tvrdit, že neplatí, že se v Rusku nemáme čím inspirovat. Podle poslanců ze zdravotního výboru patří třeba Institut chirurgie Višněvského, který navštívili, ke špičkovým světovým pracovištím. Nemůžeme také zapomínat na to, že u nás studuje 5778 studentů z Ruska, naši studenti zase navštěvují tamní školy.

To pro změnu přesně ví předseda školského výboru Václav Klaus ml. (ODS), který s poslanci byl v Rusku ve stejnou dobu s námi.

Vypadá to, jako byste byl z Ruska unešen.

Tak bych o tom vůbec nehovořil. Šlo o zdvořilostní návštěvu, která umožní oboustranně výhodný dialog mezi oběma stranami, který potřebujeme.

Osobně bych považoval za újmu, pokud bych se nesešel se svým protějškem. Jsem proto rád, že se to podařilo. A pokud jde o sankční seznam, není to žádná klatba.

Někteří politici vám nevyčítají cestu jako takovou, ale fakt, že jste se setkal s představiteli, kteří jsou na sankčním seznamu EU a USA. Prý jste musel o přijetí žadonit.

Dost mě taková hodnocení urážejí. Osobně bych považoval za újmu, pokud bych se nesešel se svým protějškem. Jsem proto rád, že se to podařilo. A pokud jde o sankční seznam, není to žádná klatba. O tom jsem se v Rusku přesvědčil, když jsem viděl, že celá řada západoevropských politiků tam jezdí pravidelně. Přede mnou u stejného stolu jednali s panem Volodinem třeba američtí senátoři.

Setkání s vaším protějškem bylo z české, nebo ruské iniciativy?

Návštěva byla dopředu velmi pečlivě připravovaná, schválil ji sněmovní organizační výbor. Řekl bych, že se připravovala stejně pečlivě jako moje nedávná cesta do USA na pozvání pana Ryana.

Neměl jsem jediné negativní stanovisko z našeho ministerstva zahraničních věcí. Program samotný se chystal ve spolupráci s naším velvyslanectvím. Přece si nikdo nemůže myslet, že Vondráček si nadiktoval, co všechno chce mít na programu cesty.

Když mluvíte o tom, že MZV nemělo žádné námitky, tak jak si potom vysvětlit kritické stanovisko nového ministra Petříčka, který říkal, že se chce s vámi sejít?

To je jedině dobře, že se setkáváme, protože bych očekával, že mi dá jasné sdělení, v čem vidí problém. Jen připomínám, že jsem jednal v souladu s koncepcí zahraniční politiky, kterou vláda přijala v roce 2015 a kde se mluví o nutnosti dialogu s Ruskem. Také česko-ruská smlouva o přátelství z roku 1993 hovoří o rozšiřování styků mezi parlamenty. Proto si stojím za tím, že cesta do Moskvy byla užitečná.

V delegaci výboru, kterou jste vedl, ale byli pouze členové ANO a soc. dem., poslanci ostatních stran nejeli. Nebyl už to signál, že ne všichni s takovou cestou souhlasí?

Opakuji, že ve stejnou dobu byli v Rusku také poslanci školského výboru s panem Klausem, se zdravotním výborem měl cestovat pan Bohuslav Svoboda (ODS), který byl jedním z podporovatelů cesty, ale nakonec se neúčastnil kvůli povolebním vyjednáváním v Praze.

Piráti vám vyčítají, že jste nepožadoval na ruské straně omluvu z obvinění, že se v Česku vyráběl a testoval novičok. Proč jste to neudělal?

Tak by to asi nefungovalo. Stojím si za tím, že ta jednání nebyla jednoduchá. Zvažoval jsem každé slovíčko. Myslím si, že jsem první český politik, který otevřel témata, jako je Skripal, jako je Ukrajina, a otevřeně jsem řekl, že jsou problematické body, přes které se tuto chvíli nepřeneseme. Že jsme členy NATO a EU a chceme být čitelní pro naše spojence. Na Twitteru ruské Dumy se píše, že o kauze Skripal jsem otevřel diskusi právě já.

Jak na to Rusové reagovali?

Odpověď zněla, že ČR má plné právo přijímat si svá řešení. Pan Volodin prohlásil, že chtějí důkladné vyšetření a že chtějí, aby se stejná váha přikládala i ruským tvrzením. Závěr byl: nebudeme se tvářit, že to neexistuje, nebudeme z toho dělat tabu, ale najdeme prostor pro bilaterální spolupráci a bavme se spolu o vzájemně výhodné spolupráci a pracovním dialogu.

Podle piráta Lipavského jste k cestě dostal příkaz od Andreje Babiše, abyste se zavděčili doma komunistům.

To jsou čisté výmysly a spekulace. Pan poslanec by měl vědět, že parlamentní diplomacie je ideální pro základní sbližování názorů. I předsedkyně nizozemského senátu, která v Rusku byla přede mnou, prohlásila, že parlamentní diplomacie je ideální pro otevírání těžkých témat.

Byla tam v situaci, kdy mají obě země otevřenou otázku týkající se sestřeleného letadla. Byli tam zástupci Německa, Itálie, chystá se tam rakouský předseda parlamentu. Ve Francii v Národním shromáždění mají speciální velký výbor na komunikaci a jednání s ruským parlamentem. Blízké vztahy má i prezident Macron s prezidentem Putinem. Pojďme se tedy chovat jako země, která patří do EU, naprosto plnohodnotná.

Někteří politici vás obviňují, že cestujete do zemí, kde jsou totalitní režimy. Spojili Rusko a Saúdskou Arábii.

Moje zahraniční cesty jsou vždy koordinovány. I proto se konala na Hradě schůzka ústavních činitelů. My v současnosti vyvážíme přes 80 procent do Německa a zemí EU. Je třeba diverzifikovat naši obchodní výměnu. Nemá smysl vozit delegace podnikatelů do Francie, Španělska.

Moje východní cesta vedla především do Spojených arabských emirátů, jeden den jsem vyjel do Saúdské Arábie. Cesta byla naplánována proto, že se v této zemi ekonomika otevírá Západu, probíhají tam zásadní ekonomické reformy. Samozřejmě jsme nemohli tušit, že dojde k vraždě novináře.