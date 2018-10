Jan Martinek, Právo

Diskutující se také shodli na tom, že česká veřejnost je stále v zajetí spekulací, které se šíří na sociálních sítích, a díky tomu proočkovanost klesá.

„Proočkovanost všech věkových skupin by měla být vyšší, u seniorů ještě více, než u dětí,“ řekl například Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Velmi se podle něj, na rozdíl například od Spojených států, v Česku podceňuje očkování zdravotníků, kteří přicházejí do kontaktu s nebezpečnými infekcemi a mohou je přenášet.

Setkal jsem se i s tvrzením, že očkování způsobuje homosexualitu. náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula

Češi se podle něj bojí exotických nemocí typu eboly, ale podceňují chřipku, na kterou každý rok zemře násobně více lidí, než na následky autonehody.

Také epidemiolog Jan Smetana řekl, že očkování by mělo být dostupné všem, ale s důrazem na dospělé. „U nás známe standardně očkování proti tetanu a chřipce, ale většina populace nemá o očkování pro dospělé příliš znalostí,“ řekl Smetana, podle kterého dospělým hrozí například invazivní meningokoková infekce či pneumokoková infekce.

Andrea Brzobohatá

FOTO: Novinky.cz s použitím psp.cz

„I v případě klíšťové encefalitidy je určitý mýtus, že je potřeba očkovat hlavně děti. Ale s věkem se zvyšuje riziko i závažnost, riziko následků a komplikací s věkem narůstá,“ uvedl lékař. Poslankyně Brzobohatá poznamenala, že sama onemocněla meningokokem ve čtyřiceti letech, ačkoliv nejohroženější skupinou jsou malé děti a adolescenti.

90 procent nestačí

Diskutující rovněž vyvraceli různé mýty, které jsou s očkováním spojené. „Nestačím se divit, co se všechno s očkováním spojuje. Na téma ‚autismus‘ jsme si již zvykli, ačkoliv všechny studie toto spojení vyvracejí. Ale setkal jsem se i s tvrzením, že očkování způsobuje homosexualitu,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví, vakcinolog Roman Prymula.

„Řada rodičů oddalovala očkování kvůli zprávám na sociálních sítích, až jsme se dostali do nedobré situace. V některých regionech proočkovanost klesla pod 90 procent, což je hodnota, která rozhodně nemůže stačit a vede k tomu, že zde máme cirkulující epidemie,“ varoval náměstek.

Shodli se také na prospěšnosti očkování. „Tím, že se očkujeme, chráníme nejen sami sebe, ale i své okolí, což si řada lidí neuvědomuje,“ uvedl Maďar. „Očkování je součást zdravého životního stylu a není v rozporu se ‚zeleným‘ způsobem života, pokud ho někdo vyznává. Neaplikujeme do těla chemikálie, jen protilátky,“ řekl.

Jak už Právo dříve informovalo, ministerstvo zdravotnictví připravuje zákon, který by měl odškodňovat lidi, u nichž by se po očkování objevily nežádoucí účinky. Podle politiků se bude jednat o jednotky postižených. „Některé případy jsou u nás nesmyslně medializované, a právě těchto pár jedinců by měl řešit zákon,“ řekl na semináři poslanec ANO a dětský lékař David Kasal.