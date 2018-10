Karolina Brodníčková, Právo

Je pravda, že jste požádal soc. dem., aby stáhla dovolání u Nejvyššího soudu a do čtyř měsíců zaplatila dědicům advokáta Zdeňka Altnera, mezi které patříte, 338 miliónů korun? Znamená to tedy, že dědické řízení po vašem zesnulém otci skončilo?

Ne, to ještě rozhodně neskončilo. Náš návrh jsme učinili s ohledem na stav soc. dem. a s ohledem na to, že ČSSD je od začátku exekuce v tzv. generálním inhibitoriu (zákaz nakládání s majetkem - pozn. red.) a neměla by utrácet peníze za volby a dál se zadlužovat. My jsme dali šanci ČSSD její situaci vyřešit.

Sociální demokracie ale tvrdí, že má celou částku, kterou vyměřil v roce 2016 městský soud jako dluh pro Zdeňka Altnera, připravenou. Zřídila si úvěrový účet u banky. Proč tedy mluvíte ve svém návrhu o exekuci Lidového domu?

Oni tvrdí, že to mají přichystané. Ale ještě po rozsudku městského soudu v roce 2016 tvrdili, že se budou řídit pravomocným rozsudkem a že pohledávku zaplatí. To přestali tvrdit. Teď zase říkají, že mají peníze přichystané. Člověk ale neví, jestli jim může věřit.

Moc nerozumím tomu, proč by měli sociální demokraté kývnout na váš návrh. Oni se přece dovolávají k Nejvyššímu soudu, protože s vyměřenou pokutou a výší sumy 338 miliónů korun nesouhlasí. V čem by tedy pro ně byl nyní váš návrh výhodný?

Bylo by to pro ně výhodné v tom, že by svou kauzu vyřešili. Každý občan musí platit své dluhy, všechny nezaplacené pohledávky se po normálních lidech vymáhají. ČSSD se pravomocným rozsudkem neřídí.

Zdeněk Altner na archivním snímku

FOTO: Michaela Říhová, Právo

Vy po ČSSD vymáháte 338 miliónů korun, i když ČSSD tvrdí, že už zaplatila kolem 20 miliónů korun z dlužné částky věřitelům vašeho otce. Jak to?

Vyčíslení pohledávky je složitější. Oni sice tvrdí, že něco zaplatili, ale ta pohledávka mezitím zase narostla. Ta bude nyní daleko vyšší, než je těch 338 miliónů korun.

Jak to?

Pořád se navyšuje smluvní pokuta.

Kdy bude dědické řízení ukončeno?

To těžko říct.