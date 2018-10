Oldřich Danda, Právo

Nejhůř z českých vojáků dopadl právě velitel, který utrpěl těžké zranění a má potíže se slezinou a s obratlem, kvůli kterému nemůže hýbat končetinami. Podle generálního štábu čeká vojáka ještě jedna operace přímo na základně Bagram. Po operaci by měl být odvezen na léčení do Česka. [celá zpráva]

Podle informací Práva jde o zkušeného vojáka, který prošel celou půlroční misí a měl se příští týden vrátit domů, stejně jako jeden z lehce zraněných kolegů. Ostatní tři lehce zranění vojáci byli v misi teprve několik týdnů. „Všichni tři odmítli nabídku odletět domů a chtějí v misi pokračovat,“ řekla Právu mluvčí generálního štábu Magda Dvořáková.

Lehce zranění vojáci ještě ve středu večer zavolali svým rodinám. V kontaktu je armáda i s rodinou těžce zraněného vojáka.

„Nebyl to útok jen na české vojáky“

Podle generála Štefana Muránského neurochirurgická operace velitele dopadla příznivě. „Rozsah předpokládaných zranění se nepotvrdil. Není poškozená mícha a čas ukáže, jak voják nabyde zpátky pohybových schopností,“ řekl.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata zraněné vojáky včera ocenil. Podle něj velitel dohlédl před výjezdem, aby ve vozidle byli připoutáni všichni vojáci i všechny věci. „Zkontroloval pečlivě, aby byl materiál přikotven a vojáci připoutáni. A to byl jeden z důvodů, proč to nedopadlo fatálněji,“ řekl Opata. Vojáci jeli ve vozidlech MRAP určených proti výbuchům. Podle Opaty větší tragédii zabránila i konstrukce vozu.

K útoku došlo ve středu dopoledne afghánského času čtyři kilometry od základny Bagram. Podle agentury AP se k útoku, při kterém zemřeli dva afghánští civilisté, přihlásilo hnutí Tálibán. Dle Opaty v pick-upu afghánského původu bylo naloženo asi 200 kilogramů podomácku vyrobené výbušniny. „Z prvních indikací, které máme, to vozidlo bylo řízeno, seděl tam řidič a lze předpokládat, že to byl útok sebevražedného atentátníka,“ řekl Opata.

Podle něj jsou takové útoky v Afghánistánu časté. Za poslední dva roky povstalci zorganizovali 35 podobných útoků za pomocí auta. „Je to poprvé, co to bylo použito proti nám,“ řekl Opata.

Odmítl ale, že by útok byl namířen čistě na české vojáky kvůli informacím, že české speciální síly nedávno zabily povstalce, který byl zapleten do srpnového útoku, při němž zemřeli tři čeští vojáci. „Útok byl veden proti koaličním jednotkám, nikoli přímo na naši jednotku. Útočník se pohyboval v prostoru a vyčkával na svou příležitost,“ podotkl Opata.

Náčelníka generálního štábu i ministra obrany Lubomíra Metnara čekají kvůli misi

v Afghánistánu horké chvilky ve Sněmovně. Poslanci branného výboru chtějí, aby jim řekli, zda jsou informace o odvetné akci, jak o ní psaly ve středu Lidové noviny, pravdivé.

Černý: Kovbojské výroky náčelníka

„Určitě to budu chtít od nich vysvětlit,“ řekl Právu poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle místopředsedy výboru Alexandra Černého (KSČM) by čeští vojáci neměli do bojových akcí vůbec chodit a zbraně mají používat pouze k obraně.

„Misi v Afghánistánu schválila Sněmovna i Senát. Mandát mluvil o podpoře a výcviku afghánských sil, nikoli o bojových akcích,“ řekl Právu. Dodal, že za hranou jsou i některé Opatovy výroky po srpnovém útoku. „Nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu,“ řekl v srpnu náčelník. „Takovéto kovbojské výroky jsou hodně nešťastné,“ dodal Černý.

Ministr Metnar soudí, že vojáci v Afghánistánu mandát neporušili. „Česká armáda postupuje naprosto v souladu s mandátem. Máme trénovat afghánské síly, máme jim radit a máme jim asistovat u akcí, které zajišťují ochranu našich a koaličních vojáků na základně,“ řekl.

Údajnou odvetu českých speciálních sil odmítli ministr i náčelník komentovat, ale nevyvrátili ji. [celá zpráva] Metnar ve čtvrtek nařídil vyšetření úniku utajovaných informací.

V Afghánistánu je nyní 350 českých vojáků, z toho 173 v Bagramu. Ve všech misích od roku 1990 bylo zraněno 240 českých vojáků a 28 jich zahynulo.