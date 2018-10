zpe, Novinky

Část senátorů v čele s Dienstbierem argumentovala tím, že změna volebního systému by zatraktivnila výběr senátorů. Poukazovali zejména na nízkou volební účast. Letos přišlo ke druhému kolu senátních voleb necelých šestnáct procent voličů.

V Česku by měl být podle Dienstbeira zaveden australský vzor. To znamená, že lidé by na jednom lístku stanovovali pořadí kandidátů a hlasy pro neúspěšné adepty by se připočítávaly úspěšnějším uchazečům.

Proti takové změně se ale postavili lidovci a ODS. Jednou z výtek byla i složitost zmíněného systému.

O zavedení jednokolové volby do Senátu dlouhodobě mluví premiér Babiš. Minulý týden Novinkám řekl, že se pokusí změnu ve Sněmovně prosadit. [celá zpráva].

Jedno kolo chtějí i Piráti



Australský systém by chtěli zavést i Piráti. Podle nich dokáže mnohem lépe vyjádřit preference voličů v jediném kole a tím šetřit jak náklady za pořádání druhého kola, tak i čas lidí. Odmítnutý návrh měl rovněž zajistit vyšší volební účast.

„Připravíme vlastní poslanecký návrh. Vzhledem k tomu, že zefektivnění voleb obsahuje i programové prohlášení vlády, domníváme se, že návrh by mohl ve Sněmovně uspět. V takovém případě by zákon šel do Senátu, který bude v novém složení a mohl by tedy svůj postoj změnit,“ uvedl pirátský místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.