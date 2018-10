zpe, Novinky

„Skoro stoprocentně bych vyloučil, že to byla odplata, je to vysoce nepravděpodobné. Byl to klasický útok na patrolu,“ uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

„Ti naši kluci tam jezdí ve velkých autech a je poznat, že to jsou naši. Afghánci znají uniformy, poznají, jestli jedou Češi nebo Američani. Ale nemyslím si, že by to bylo takhle jednoduché: Vy jste nám zabili vojáky, my jsme vám zabili vojáky. Přijde mi divné, že by to takhle bylo zkoordinované,“ zhodnotil.

České speciální síly zabily podle Lidových novin před několika týdny v Afghánistánu jednoho z organizátorů srpnového útoku, při němž zahynuli tři čeští vojáci, a dalšího zajaly.

Čeští vojáci, kteří byli zraněni při bombovém útoku v Afghánistánu naštěstí nejsou v ohrožení života. Tři z nich již byli z nemocnice propuštěni, jeden zůstal na pozorování. Těžce raněný voják je po operaci ve stabilizovaném stavu. Díky jejich obětavé práci žijeme doma v bezpečí. — Tomáš Petříček (@TPetricek) 18. října 2018

Ve středu ráno Afghánci zaútočili na českou patrolu, zraněno bylo pět vojáků. Ministr zahraničí Tomáš Petříček na Twitteru uvedl, že vojáci nejsou v ohrožení života.

„Tři z nich již byli z nemocnice propuštěni, jeden zůstal na pozorování. Těžce raněný voják je po operaci ve stabilizovaném stavu. Díky jejich obětavé práci žijeme doma v bezpečí,“ napsal Petříček.

Srpnový útok stál život trojici českých vojáků, když se během pěší hlídky nedaleko afghánského Bagrámu odpálil atentátník. Tři Češi Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli.