Jakub Svoboda, Právo

Incidenty s nebezpečnými zvířaty se mohou týkat i obyvatel Česka. Rostoucí počet úniků exotických zvířat z chovů, které často ani nejsou povoleny, nutí úřady přemýšlet, jak si na nezodpovědné chovatele posvítit, a hlavně jak zvýšit bezpečnost lidí i samotných zvířat.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) ale není například chov šelem mimo zoo možné zakázat, jako je tomu v některých jiných evropských zemích. Není je ani kam dát.

Nalezený usmrcený tygr v Bášti u Prahy

FOTO: Celní správa

Jak už Právo informovalo, podle ministerstva životního prostředí je v Česku v evidenci 178 tygrů, z toho 43 je v zoo, ostatní jsou v soukromých chovech. Lvů je v registraci 239, z toho padesát v zoo.

„Zákaz zcela neřeší ilegální chovy, stát by navíc měl být připraven postarat se nárazově o obrovské počty zvířat z takových chovů. Ministerstvo zemědělství proto upřednostňuje variantu postupného zpřísňování pravidel chovu šelem,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce do budoucna zakázat chov šelem v zařízeních typu „mazlicí“ zookoutky. „Velké šelmy by neměly být chovány jinde než v zoologických zahradách s licencí,“ řekla Právu Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP.

„Navrhujeme významné zpřísnění podmínek pro chov velkých šelem mimo zoo a rovněž zákaz jejich rozmnožování, opět s výjimkou zoologických zahrad s licencí,“ dodala.

Až v roce 2020



Toman po červencovém útěku lva a dvou tygrů z Bioparku Štít u obce Klamoš na Královéhradecku oznámil, že chce zpřísnit evidenci šelem. A to velkých koček, medvědovitých a hyenovitých šelem i vlků. Novela zákona, která by to kromě jiného měla zavést, však začne zřejmě platit až na začátku roku 2020.

„Chovatelé šelem v zájmových chovech budou muset absolvovat speciální kurz a noví chovatelé po nabytí účinnosti zákona navíc budou muset své znalosti prokázat,“ řekl Bílý. Jak dodal, už teď platí, že chovatel velkých šelem musí mít povolení krajské veterinární správy, vydávané na tři roky, a inspektoři potom chov kontrolují.

Poplatek za povolení chovu tzv. zvířat vyžadujících zvláštní péči je nyní 1000 korun, za prodloužení se pak platí 500 Kč. Podle informací Práva se nyní také uvažuje o zvýšení těchto poplatků.

Chystaná opatření se mají podle Bílého týkat všech velkých kočkovitých, medvědovitých a hyenovitých zvířat, z čeledi psovitých pak vlků a psa hyenovitého. Potvrdil, že navrhované změny se nebudou týkat zoologických zahrad s licencí.

„Zákon se vztahuje pouze na obratlovce, tedy i hady. Netýká se ale chovu pavouků, kteří jsou bezobratlí,“ vysvětlil na dotaz Práva Bílý.

Zvýšení sankcí se nechystá

Zvířata se často do ČR pašují a chovají se zde ilegálně. „Zvyšování povědomí o rizicích a etických problémech spojených s pašováním a ilegálním chovem je věcí dlouhodobé osvěty,“ uvedl Bílý.

Za neschválený chov zvířete vyžadujícího zvláštní péči, například šelmy nebo hada, hrozí nyní pokuta do 50 tisíc Kč. „Zpřísnění sankcí za nelegální chovy nepovažujeme za správnou cestu ke zvýšení právního povědomí a dodržování právních norem,“ doplnil mluvčí ministerstva zemědělství.