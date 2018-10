Jan Martinek, Právo

„Mimo jiné je mi vyčítáno, že jsem malého vzrůstu a jsem málo důstojný, což už jsou takové ty věci za hranou, ale taková je politika,“ řekl Kubera.

Ten je nepřijatelný pro STAN a lidovce. Šéf klubu STAN Jan Horník ve středu sdělil, že pokud by ODS měla nejsilnější klub, měla by spíš než Kuberu navrhnout jiného kandidáta, například Miloše Vystrčila či Jiřího Oberfalzera.

KDU-ČSL by nominovala na předsedu Senátu Václava Hampla, jenž by byl přijatelný i pro STAN, kteří ale navrhují Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka.

Václav Hampl

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Jsem připraven své síly nabídnout, pokud o to budou mít kolegové senátoři zájem,“ reagoval Hampl.

Spekuluje se, že do klubu ODS vstoupí nezařazený senátor za Soukromníky Ivo Valenta, aby tak Kuberovu pozici posílil. „Ještě nejsem rozhodnutý. Ve hře je i to, že zůstanu nezařazený nebo se pokusím dát dohromady nový senátní klub,“ mlžil ve středu Valenta. [celá zpráva]

Dodal, že jedná se zatím početně nejsilnějšími kluby, tedy ODS a STAN. Chce se rozhodnout do konce týdne. Řekl, že jako předseda Senátu by se mu líbil Kubera nebo Vystrčil.

Oznámit, do kterého klubu vstoupí, by ve čtvrtek měl Jiří Drahoš, navržený do senátních voleb Starosty.

Čeká se ještě na rozhodnutí bývalého diplomata Pavla Fischera, kterému podle informací Práva ODS, STAN i KDU-ČSL nabídly podporu na šéfa zahraničního výboru.

Ve hře je i exposlankyně za TOP 09 Jitka Chalánková, která vyjednává s lidovci a ODS, a Marek Hilšer. Klub ODS zřejmě posílí Ladislav Faktor. Ustavující schůze Senátu v novém složení bude až 14. listopadu.

Láska: Tradice už ztrácí smysl



Ačkoli většina senátorů se ve středu shodla, že tradice, podle níž si senátoři zvolí zástupce nejsilnějšího klubu, by měla pokračovat, někteří tvrdí, že v situaci, kdy si kluby přetahují kandidáty, tato tradice ztrácí smysl. „Každý z největších klubů ODS, lidovců a Starostů by měl navrhnout svého kandidáta na šéfa komory a rozhodlo by mezi nimi plénum,“ řekl například šéf nejmenšího klubu Senátor 21 Václav Láska.

„Na rozdíl od předchozích období, kdy počty v klubech byly hned po volbách jasné, každý věděl, za koho kandiduje a v kterém klubu bude, jsme trochu na rozpacích z toho, že devět senátorů ještě váhá, do kterého klubu vstoupí,“ podotkl předseda klubu ČSSD Petr Vícha.