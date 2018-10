Barbora Zpěváčková, Novinky

Potenciální koalice řeší hlavně priority pro Prahu, personální otázky mají přijít na přetřes, až najdou shodu na programu. Už teď se ale bojuje o to, kdo bude mít post primátora.

Trvají na něm jak Piráti, kteří v čele Prahy chtějí Zdeňka Hřiba, i Spojené síly pro Prahu, jejichž kandidátem je Pospíšil. Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský se už nechal slyšet, že na primátorském postu netrvá. [celá zpráva]

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pokud vyjednávání dopadnou tak, že Pospíšil primátorem nebude, podle informací Novinek by nechtěl zastávat funkci radního. Tím pádem by se nevzdal mandátu europoslance, zaměřil by se na situaci v TOP 09 a prohluboval spolupráci s hnutím STAN.

Pospíšil: Trváme na primátorovi



Sám Pospíšil o takovém scénáři nechtěl mluvit. „V tuhle chvíli nebudu nic komentovat, bavíme se o různých variantách. Jasně říkáme, že chceme primátora, uvidíme, co bude dál. Máme schopné lidi, kteří mohou být v radě. Nebudu komentovat spekulace, které nevím, kdo vypouští,“ řekl ve středu Novinkám.

„Ze zastupitelstva Prahy určitě neodejdu, ale jak si rozdělíme posty v městské radě budeme řešit až následně. Jestli to budu já, nebo jiní kandidáti, nebudu předjímat. Ještě pořád vyjednáváme o primátorovi,“ dodal.

Volby v Praze vyhrála ODS, podle dosavadních vyjednávání to ale vypadá, že zůstane s hnutím ANO v opozici. Druzí na pásce skončili Piráti, třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu, tedy koalice TOP 09, STAN a lidovců.