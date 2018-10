ren, Novinky, ČTK

„V prvním kvartálu roku 2019 se ministryně financí podívá na nespotřebované výdaje ve všech resortech a budeme hledat peníze. Dělali jsme to tak i v tomto roce. Samozřejmě tam bude asi i nějaká částky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale celou částku čtyř miliard by fond neunesl,” řekl novinářům po středečním ranním jednání vlády Ťok.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány zejména stavby a opravy silnic a železnic, se příští rok zvýší na 86,3 miliardy korun. Je to zhruba o 14 miliard korun více než v letošním roce. Z toho 20,8 miliardy by měly být peníze z evropských fondů.

Ťok: Nemáme na to...



Ministr Ťok dále uvedl, že krajům nemůže peníze poskytnout z tohoto fondu, protože by nemohly být v následujícím roce zahájeny všechny stavby, se kterými ministerstvo počítá.

„Kdybychom to odebrali z peněz na výstavbu nových silnic, tak bychom se dostali do vážného problému, protože stavby jsou připraveny a my bychom je v roce 2019 nemohli zahajovat,” uvedl dále Ťok.

Babiš i Hamáček před volbami slibovali

To, že vláda peníze už našla a je připravena je krajům dát, sliboval předseda i místopředseda vlády Andrej Babiš (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD) před volbami v televizní debatě v České televizi, kde se problematika měst, obcí a dopravy hodně probírala.

Lídr vládní ČSSD Hamáček tehdy řekl, že kabinet musí vyšetřit více prostředků na opravy silnic druhé a třetí třídy. „Obce už dostaly více peněz a vláda chce dát čtyři miliardy na tyto silnice,” uvedl Hamáček a dodal, že právě takový návrh do rozpočtu na rok 2019 vláda připravila. Ten však ještě musí schválit Sněmovna.

Babiše před komunálními volbami dále prohlásil, že ministerstvo pro místní rozvoj navýší o 300 miliónů peníze na místní komunikace. „Pane starosto, těšte se, dostanete prachy,” vzkazoval Babiš starostům měst a obcí. [celá zpráva]

Stát v minulých letech poskytoval krajům mimořádné dotace z vládních nebo ministerských úspor či nepotřebných zdrojů. V posledních čtyřech letech takto kraje dostaly od státu zhruba 15 miliard korun. Ministerstvo proto chce vytvořit systém, který by zajistil financování silnic druhé a třetí třídy ve výši čtyř miliard korun ročně.