Podle deníku Češi vypátrali teroristy, kteří u přípravy útoku asistovali, na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců. Na pachatele poté zaútočila 601. skupina speciálních sil generála Moravce z Prostějova.

„Šlo o poměrně rozsáhlou operaci. Je to ale relativně delší doba, co se to stalo. Při misi byl jeden pachatel usmrcen a další zajat,“ řekl listu jeden ze zdrojů.

Premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar, generální štáb ani americká ambasáda v Praze nechtěli podle LN informaci komentovat. Také ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci po středečním ranním jednání vlády odmítl zákrok jakkoliv komentovat.

„Nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky”



Trojice českých vojáků zahynula 5. srpna během pěší hlídky nedaleko afghánského Bagrámu. Atentátník se odpálil v blízkosti šesti vojáků, kteří měli za úkol zajistit místo pro další úkoly. Tři Češi Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli. Vážně zraněni byli dva Afghánci a Američan. Na místě jim pomáhali čeští zdravotníci a vojáci, kteří v době výbuchu ještě byli v obrněných vozidlech.

Že se chystá odvetná akce, uvedl v polovině srpna náčelník Generálního štábu Armády ČR Aleš Opata. „Bude nás zajímat, kdo bombu sestrojil, kdo vybral sebevražedného atentátníka a kdo celou tu věc řídil. Protože pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu,“ řekl Opata v rozhovoru pro ČT.

Zleva Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek

FOTO: Ministerstvo obrany ČR

Atentát vyšetřovala komise náčelníka generálního štábu. „Celková zpráva o šetření incidentu je utajovaná. Můžeme potvrdit, že útok sebevražedného atentátníka byl dopředu naplánován a útočník nebyl sám,” sdělila mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová.