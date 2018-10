Novinky

Materiál mimo předem schválený program na jednání nečekaně předložila končící primátorka Krnáčová. „Schválili jsme studii, podle které se ukáže, jestli je ten projekt stále realizovatelný, nebo ne. Nová rada se pak eventuálně rozhodne, jak s ním naloží,” uvedla Krnáčová.

Model blobu

FOTO: Právo

Studie proveditelnosti by se měla kromě jiného zabývat formou, jakou by se magistrát mohl zapojit do výstavby, tedy zda by se například jednalo o společný podnik se soukromým investorem. Stanoví využitelnost objektu, výši stavebních i provozních nákladů nebo dopad na cestovní ruch a postavení Prahy v rámci UNESCO. Stejně tak posoudí vliv na životní prostředí a stanovila by harmonogram přípravy a stavby.

Krnáčová převezla kolegy



Magistrát oprášil myšlenku postavit blob letos v červnu. Odcházející radní měli o schváleném dokumentu jednat již minulý týden, ale radní Jan Wolf (KDU-ČSL) jej nakonec na program nezařadil. Rozhodl tak po žádosti zástupců Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), které nyní jednají o nové koalici na magistrátu. Dokument mu následně odebrala Krnáčová a v úterý jej předložila sama.

Wolf řekl, že hlasoval proti schválení a že o tom, že primátorka dokument předloží, předem nevěděl. V zastupitelstvu fungujícím do letošních voleb stavbu prosazovala zejména vdova po zesnulém architektovi Eliška Kaplicky Fuchsová, která byla zastupitelkou za ANO.

Blob nechtěl Bém ani Klaus



Architekt Kaplický zvítězil s návrhem nové budovy Národní knihovny (NK) v roce 2007. Novostavbou chtěl tehdejší ředitel NK Vlastimil Ježek řešit prostorové nedostatky instituce. Soutěž posvěcená Mezinárodní architektonickou unií ale skončila u soudu kvůli tomu, že se v jejím průběhu měnila pravidla.

Model blobu

FOTO: Milan Malíček, Právo

Proti výstavbě se postavil tehdejší prezident Václav Klaus a vedení města ovládané ODS v čele s exprimátorem Pavlem Bémem (ODS). Ze stavby nakonec sešlo.

Následně někteří pražští politici hledali další vhodné pozemky pro výstavbu, mimo jiné padly tehdy Stodůlky, Strahov nebo Pankrác. Před volbami v roce 2009 dokonce vznikla strana s názvem Blob, jejímž cílem bylo stavbu prosadit.