„Já chápu, že když pan prezident slyší jména Kožený nebo Bakala, který zdevastoval celý kraj, zničil firmu, připravil lidi o 43 tisíc bytů, že ho napadají různá slova. Nicméně si myslím, že ta slova, co on použil, nejsou na veřejnosti vhodná," reagoval Babiš na dotaz novinářů na tiskové konferenci v Černínském paláci, kde uváděl do úřadu nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Miloš Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas označil termínem „ekonomický zm*d" finančníka Viktora Koženého a uhlobarona Zdeňka Bakalu, proti kterému dlouhodobě vystupuje kvůli OKD i v souvislosti s jeho mediálním domem Economia.

Zbyly z něj jen vulgarity, kritizovala opozice



To, že Babiš kritizuje Zemana, nebývá obvyklé. Politici spolu většinou souzní, a pokud prezident udělá něco kontroverzního, Babiš většinou jeho kroky nechává bez komentáře.

V minulosti Babiš kritizoval prezidentovy spolupracovníky, hradního kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Před druhým kolem prezidentských voleb v lednu premiér prohlásil, že by Zemanovi pomohlo, kdyby se distancoval od některých svých nejbližších spolupracovníků, kteří mu nedělají dobrou pověst.

Zeman svým výlevem v živém vysílání nadzdvihl i opoziční politiky. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil například reagoval slovy, že ze schopného politika zbyly jen vulgarity.