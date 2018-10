„Za čtyři roky, že by se všechno povedlo, to určitě ne. Strašně mě mrzí, že spadla ta trojská lávka,“ uvedla primátorka k tomu, co se ve městě nepovedlo. Nic jiného kromě rozpadu koalice po roce působení a znovusestavení té stejné za neúspěch neoznačila.

„Za jedno volební období není možné za současné politické situace realizovat zázraky, to je jasné. Myslím, že to, co jsem udělali, tak to ale hraničí se zázraky,” doplnila Krnáčová.

Během první půl hodiny tiskové konference primátorka představila výčet věcí, které se její koalici podle ní povedly. Jde z jejího pohledu především o vyřešení Opencard a zavedení Lítačky, otevření tunelu Blanka, schválení metropolitního plánu a jeho poslání do dalšího projednání a schválení pražských stavebních předpisů.

Mrzelo mě, když Andrej Babiš prohlásil, že za to můžu. Hlavně, když to vůbec není pravda Adriana Krnáčová

Město podle ní předává ve vynikající finanční kondici. To podle jejích slov přejala s dluhem 32,6 miliard korun a nyní je dluh jen 20 miliard. „Praha si tak nyní může půjčovat na příští projekty za velmi výhodných podmínek,” uvedla Krnáčová.

Krnáčová: Jsem připravená komukoliv pomoct



Budoucímu primátorovi by doporučila, ať si primátorský řetěz občas odloží a ať hodně sportuje. „Každý, kdo bude chtít pomoc ode mě, tak moje číslo má a když nemá, tak si ho určitě opatří. Jsem otevřená a připravená pomoct komukoliv s další misí,” uvedla končící primátorka.

Sama volební neúspěch hnutí ANO jako osobní selhání nevnímá. Problém byl podle ní v kombinaci několika faktorů. „Doufám, že volební výsledek bude ještě reálně analyzován. Kampaň byla vedena nešťastně. Kdyby byl lídrem Patrik Nacher, tak výsledek možná dopadl jinak,” zhodnotila výsledek hnutí ANO Krnáčová.

„Mrzelo mě, když Andrej Babiš prohlásil, že za to můžu. Hlavně, když to vůbec není pravda, ale naučila jsem se za čtyři roky nebrat si věci osobně. Kdyby to tak nebylo, tak tady dnes nesedím a rezignovala bych dávno,” doplnila primátorka.

Hnutí ANO v Praze skončilo v komunálních volbách se ziskem 15,36 procenta až na pátém místě, a to si přitom dalo ambici zvítězit. Přeskočili jej ODS, Piráti, Praha sobě i Spojené síly pro Prahu.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Od ostatních členů pražského ANO i od předsedy hnutí Andreje Babiše do dneška zaznělo, že neúspěch hnutí v Praze je dán jak bývalým špatným vedením, tak i kombinací dalších faktorů jako je třeba menší obliba Andreje Babiše v Praze nebo ne úplně povedená změna lídra v Praze. [celá zpráva]

Primátorka Adriana Krnáčová ještě v březnu prohlašovala, že by chtěla v pozici pokračovat. Po výroku o zpovykaných Pražanech byla ale kritizována i od předsedy hnutí Babiše a bylo stále jasnější, že jedničkou pro volby nebude.

Tou měl být původně poslanec Patrik Nacher, kterého podpořila i krajská organizace. Babiš ale tři měsíce před volbami vytáhl jako králíka z klobouku manažera Petra Stuchlíka. Důvodem bylo údajně to, že Pražané chtějí právě špičkového manažera.