Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Libor Kalous si šel koncem srpna koupit nový kupón. Na prvním místě, kam přišel, mu ale řekli, že mají nový systém, který nefunguje, a poslali ho na jinou pobočku. I tam byly problémy, ale nakonec uspěl - prodávající mu však doporučila, aby raději nosil doklad o zaplacení nějaký čas u sebe.

Pan Kalous doklad nosil den, pak ho zahodil. Když po měsíci potkal revizora, nastal zádrhel - kupón se z lítačky nenačetl.

Muž na doporučení zamířil věc řešit do Škodova paláce, kde je kontaktní centrum pro lítačku. Kvůli návštěvě si dokonce vzal v práci dovolenou. Byla tam ovšem taková fronta, že raději zamířil na druhé kontaktní místo - do pobočky Na Bojišti. Ani tam to nešlo hladce.

„Paní mi řekla, že jejich systém to tam nevidí, že to nefunguje a že vůbec neví, zda to je či není pravda, a vůbec neviděla, zda jsem ten kupón měl, a poslala mě zpátky do Škodova paláce,“ popsal Kalous.

Jedno z kontaktních center lítačky

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

Tam ho po čase konečně obsloužili a vydali mu novou kartu, ovšem pak musel zase zpět Na Bojiště, aby mu tam stornovali pokutu.

„Jedna neplatná karta mě stála pět návštěv, než se to celé vyřídilo. V mezidobí jsem si musel kupovat lístky, denně i tři,“ pohoršoval se cestující.

Chyba v systému

Vladimír Antonín Bláha, mluvčí společnosti Operátor ICT, která lítačku provozuje, v rozhovoru pro Novinky uvedl, že za problémy může chyba při přenášení dat ze staršího „tramvajenkového” systému Opencard do systému spouštěného na konci srpna.

„Problém byl v tom, že nekvalitní data byla přenesena do nového systému, a proto se některým cestujícím stávalo, že při kontrole či na odbavovacích zařízení se kupón nenačetl. V současné době jsme už samozřejmě odstranili obrovskou část problému a v polovině měsíce října by měl být problém s databází, kam se všechna data o zakoupených kupónech posílají, vyřešen. Probíhá každý den čištění dat, aby byl problém co nejdříve vyřešen,“ ubezpečil Bláha.

Vrácení peněz za zakoupené lístky

Cestující, který chce dostat zpět peníze za lístky proježděné navíc, by měl podle Bláhy vyplnit formulář na stránkách www.pidlitacka.cz.

„Tam poškozený napíše linku, spoj, jméno, příjmení a přidá sken lístku, který byl donucen si koupit, a my mu lístek samozřejmě proplatíme,“ uvedl Bláha, který připojil i omluvu takto postiženým lidem.

Cestující by měl do formuláře napsat i číslo karty a školení odborníci se pak okamžitě pokusí problém vyřešit, aby byl zakoupený kupón čitelný na revizorských čtečkách či v autobusech.

Revizor dopravního podniku (ilustrační foto)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

To, že ve Škodově paláci stojí lidé dlouhé hodiny fronty, přisuzuje Bláha novému školnímu roku.

„Samozřejmě jsme posílili počty pracovníků jak na přepážkách ve Škodově paláci, tak na infolince a snažíme se tak odbavit co největší možný počet cestujících. Děkujeme cestujícím za trpělivost. Ke konci či v polovině října by už měly být čekací doby menší,” tvrdil.