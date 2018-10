Oldřich Danda, Právo

Lidovci čekali větší zisk v senátních volbách. Vy jste prohrál na Náchodsku s Martinem Červíčkem z ODS. Je to velké zklamání?

Zklamání je hlavně to, že jsme neobhájili tři mandáty, ale pouze dva. Já jsem kandidoval ve vyloženě pravicovém okrsku. Ukázalo se, že moji voliči nepřišli a také voliči ne­úspěšného kandidáta ANO vyslyšeli jeho výzvu a volili pana Červíčka z ODS. Ale jsem rád, že se u nás nestal senátorem nikdo z ANO nebo SPD.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 47 - Náchod

FOTO: David Ryneš, Novinky

Volby skončily dobře hlavně pro ODS a propadly vládní strany, o čem to podle vás vypovídá?

Je to návrat ke starým časům, kdy v senátních volbách vítězila vždy opozice. Nyní vyhráli hlavně kandidáti, kteří nesouhlasí s postupem Hradu a Strakovy akademie. Vládní strany dostaly výprask, komunisté úplně vypadli.

Proč už nechcete pokračovat v čele lidovců?

Budu z novodobých šéfů KDU-ČSL nejdéle sloužící předseda a také první, který odstoupí dobrovolně. Ale nastal čas, abych odešel, protože vidím, že straně už nepřináším tolik energie a nemám takový tah na branku, jak je potřeba.

Také se chci stáhnout a věnovat se víc rodině, protože ta za posledních pět let dost trpěla. Syn je už ve škole, jedna dcera je ve školce a druhé jsou dva roky. Manželka dělá tátu i mámu.

Už jsem pro KDU-ČSL odvedl kus práce. Nemám se zač stydět. Strana je stabilizovaná finančně i personálně. Nejsou tam žádná křídla ani názorové střety. Na rozdíl od ČSSD nebo TOP 09, kde se to stále vaří, jsme kompaktní. Svůj historický úkol jsem už splnil. Politika pro mě není droga, tak jsem se rozhodl odejít.

A co budete dělat?

Chci se soustředit na rodinu a na práci člena zastupitele v kraji i v Náchodě, ale hlavně poslance, kterou jsem, když jsem byl ve vládě, nemohl vykonávat na sto procent.

O post předsedy budou zřejmě usilovat poslanci Marian Jurečka, Jan Bartošek a Marek Výborný, kdo z nich bude mít vaši podporu?

Za osm let, co jsem byl předsedou, jsem nikdy neřekl, jaký má být můj tým, a nikdy jsem neovlivňoval volitele. Jediná výjimka byla, když v předsednictvu skončil Petr Šilar. Tehdy jsem navrhl celostátní konferenci, ať za něj dovolí Jana Bartoška.

To ale byla mimořádná situace. Proto nikoho nebudu veřejně podporovat, abych někomu nedal polibek smrti. Těším se, že se objeví další kandidáti, ať je z čeho vybírat. A myslím, že řada z nich to bude dělat lépe, než jsem to dělal já.

Pavel Bělobrádek

FOTO: Milan Malíček, Právo

Třeba Jiří Čunek?

Ano, ani ten to nevyloučil.

Jak se teď budete jako lidovci stavět k vládním návrhům v Senátu i ve Sněmovně?

Podívejte se například na to, jak jsme navrhli a nechali prohlasovat návrh vojenských zahraničních misí na jednání Sněmovny, i když to byl návrh vlády, o které si nemyslíme nic dobrého.

Udělali jsme to proto, že jsme konstruktivní a nulovou toleranci jako ODS nezastáváme. Podpoříme spoustu věcí, které jsou správné, např. sociální bydlení, pokud budou připraveny realisticky.