Jiří Mach, Právo

Už víte, do kterého klubu byste šel?

Zatím najisto vím, kam bych nešel. Nebude to ODS, ANO ani ČSSD. Všechno to bude záviset na jednáních. Oslovili mě z klubu Senátor 21, lidovců a STAN. Uvidí se během týdne.

Dostal jste už nějaké nabídky na spolupráci?

Ne, jen jsme si vyměnili SMS, že se spolu budeme bavit. Ale nemyslím si, že by mé členství hrálo nějakou roli.

Výsledek 2. kola senátních voleb - obvod č. 26 - Praha 2

FOTO: David Ryneš, Novinky

To právě může. Od síly STAN či lidovců se bude odvíjet i volba šéfa Senátu, tedy druhého nejvyššího ústavního činitele. A jde o každý hlas.

Uvidíme, napřed se potřebuju s lidmi seznámit, jak si sedneme hodnotově a tak. Náklonost mám ke všem třem a nechci se zatím konkrétně vyjadřovat, aby to třeba ta jednání nenarušilo. V sobotu jsme měli svatbu, takže se z těch všech věcí teprve vzpamatovávám. Jak jsem se zabýval rodinou, tak jsem se ještě nemohl těmto věcem nějak intelektuálně věnovat. Veřejnosti se omlouvám, ale brzy se to rozhodne.

Několikrát zaznělo, že Senát má dělat protiváhu vůči němu a premiérovi. Budete se tím řídit?

Byl bych rád, kdyby se ty instituce harmonizovaly, že by Senát přispíval ke zkvalitňování a doplňování věcí. To by byl ideál. Bohužel dnes je to tak, že vláda a prezident reprezentují úplně jiné hodnoty než Senát v současném složení.

Na druhou stranu je dobře, že tu bude určitá protiváha k těm dějům, které se tady teď odehrávají, jako je proruská orientace prezidenta Zemana, podpora vlády ze strany komunistů. To teď v Senátu nebude. Ukazuje se důležitost Senátu, protože určité procesy může stabilizovat a to je dobře.

Koho byste podpořil na předsedu?

Přiznám se, že jsem zatím slyšel jen o panu Hamplovi a o panu Vystrčilovi. To jsou docela fajn osobnosti.

A co Jaroslav Kubera?

Ten nesplňuje moje představy o předsedovi Senátu. Kdyby to měl být někdo za ODS, tak to radši pan Vystrčil. Uvidíme, koho navrhnou ostatní kluby. Pan Šesták (STAN) byla výrazná osobnost v Senátu, ale ten neobhájil.

Ve druhém kole jste porazil Libora Michálka (za Piráty), který vás vyzval k odstoupení z voleb s tím, že pro vás sháněl v Senátu hlasy pro prezidentskou volbu, jinak byste se nedostal ani na startovní čáru a nezískal si popularitu. Nebylo snad od vás trochu bezohledné kandidovat ve stejném obvodu?

Pana Michálka už nechci moc komentovat a zpětně se po něm vozit. Sláva vítězům, čest poraženým. Pan Michálek mi dal jeden podpis. A že mi díky své aktivní podpoře sehnal další podpisy? Tak to není. Rozhodl jsem se kandidovat v Praze, protože tady žiju. Chci být blízko voličům, nejezdit někam, kde to neznám. To byl jeden z důvodů.

V úvahu ještě přišel Chomutov, ale tam kandidoval pan Rabas, kterého znám a pro mě byl víc než pan Michálek v tomto ohledu.

V Praze jsem mohl jít proti prezidentským kandidátům, což by bylo mnohem horší než jít proti panu Michálkovi. I z hlediska společenského by to nedávalo žádný smysl. Také tu kandidoval Hayato Okamura, kterého si také velice vážím. Zbyla jen Praha 2, ke které mám vztah, protože jsou zde dvě fakultní nemocnice a ke zdravotnictví mám vztah.

Už dnes mi volají lidé z mého obvodu, abych šel na dobročinnou akci, abych se tam ukázal. Kdybych kandidoval v Karviné, tak by to bylo pro mě velmi složité.

Pavel Fischer už ohlásil, že si chystá půdu pro kandidaturu na Hrad. Co vy?

Půdu na Hrad si nechystám. Gratuluji Pavlu Fischerovi k jeho rozhodnosti, ale pro mě je důležité pracovat ve veřejném prostoru. Pan prezident nám slíbil, že tady bude ještě do 90 let, takže ještě čtyři a půl roku hodlá býti prezidentem. To je dlouhá doba v politice na to, abych říkal, jestli budu kandidovat.

Teď je třeba se soustředit na veřejnou činnost, co se bude odehrávat v Senátu, a co bude za čtyři a půl roku, se uvidí. Neříkám ani ne, ani ano, v politice je týden hodně krátká doba.