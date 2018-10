zpe, Novinky

Nejsilnější klub v Senátu by mělo mít hnutí STAN a ODS, obě strany budou mít po 16 senátorech. ODS měla dosud 10 senátorů, Starostové a nezávislí 12. Rozložení se však ještě může změnit. Nezávislí kandidáti se totiž mohou ke klubům ještě připojit.

Mluvčí Senátu Eva Davidová Novinkám řekla, že nově zvolení senátoři by se měli rozhodnout do 14. listopadu, kdy bude ustavující schůze Senátu.

Na této schůzi také padnou návrhy na to, kdo by měl být předsedou Senátu. Bývá pravidlem, že šéfa horní komory nominuje nejsilnější klub. ODS už naznačila, že by si představovala Jaroslava Kuberu.

Rozložení Senátu České republiky po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

KDU-ČSL bude mít v 81členném Senátu 15 zástupců, doposud jich měla 16. Lidovci tak přišli pouze o jedno křeslo.

Ztratila ČSSD i komunisté, ANO propadlo



Naopak výrazně ztratila ČSSD, která ze 12 obhajovaných mandátů získala pouze jedno křeslo. Sociální demokraté měli doposud 23 senátorů a předsedu horní komory Milana Štěcha. Nyní bude mít klub soc. dem. pravděpodobně pouze 13 členů.

Rozložení Senátu České republiky před volbami

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jednoho jediného senátora získalo i vládní ANO. Jejich šestičlenný klub se tak rozšíří pouze o jedno křeslo.

Poprvé od roku 1996 v horní parlamentní komoře nebudou zastoupeni komunisté.

Jednoho senátora získali i Piráti. Lukáš Wagenknecht bude jejich jediným zástupcem v horní komoře. Doposud byl jediným zvoleným senátorem za Piráty Libor Michálek, který ale křeslo neobhájil.

Nejmenším klubem zůstane Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 s pěti členy.