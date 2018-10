bad, Novinky

Herman v Chrudimi prohrál v souboji s Janem Teclem (za ODS). Herman ale do vysoké politiky znovu zamíří, protože by měl ve Sněmovně nahradit Jan Čižinského, který se chystá do pražské vlády.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 44 - Chrudim

FOTO: David Ryneš, Novinky

Lékařka a někdejší ministryně zdravotnictví Milada Emmerová (ČSSD) svůj dosavadní mandát za Rokycany neobhájila, nahradí ji občanský demokrat Pavel Karpíšek.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 8 - Rokycany

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Bělobrádka porazil Červíček



Zřejmě nejzajímavější souboj se odehrál v Náchodě, kde proti sobě stáli bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Oba dostali v prvním kole takřka stejný počet hlasů, v druhém kole byl úspěšnější Červíček, dostal 56,46 procenta.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 47 - Náchod

FOTO: David Ryneš, Novinky

Dlouholetý starosta Teplic Jaroslav Kubera (ODS) své senátorské křeslo neopustí ani po letošních volbách. V senátu Kubera sedí už od roku 2000.

Drtivá porážka pro Michálka



Drtivou porážku zaznamenal dosavadní senátor za Prahu 2 Libor Michálek (Piráti). V souboji s loňským kandidátem na prezidenta Markem Hilšerem (MHS) získal pouhých dvacet procent hlasů a po šesti letech tak v Senátu končí.

Výsledek 2. kola senátních voleb - obvod č. 26 - Praha 2

FOTO: David Ryneš, Novinky

Michálkovi patrně uškodil i jeho úterní výrok, kterým svého soupeře pro druhé kolo vyzval, aby odstoupil z voleb. Odůvodnil to tím, že Hilšera podpořil v prezidentské volbě.