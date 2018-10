kab, zpe, Novinky, Právo

ČSSD obhajovala dvanáct mandátů, do druhého kola postoupilo pět kandidátů, senátorské křeslo získal jen Vícha, který v Karviné porazil Miladu Halíkovou (KSČM).

Sociální demokraté budou mít jen 13 senátorů a přestanou být nejsilnějším senátorským klubem, ztratí zřejmě vedení horní komory. V čele Senátu je nyní Milan Štěch. „Je jasně vidět, že ODS po letech propadu nabírá na síle. To podle mého názoru svědčí o tom, že její přítomnost v opozici vnímají voliči pozitivně,“ konstatoval Štěch.

Vícha, který jako jediný kandidát soc. dem. obhájil svůj mandát, nechtěl příčinu propadu ostatních kandidátů ČSSD hodnotit.

„To by měli asi hodnotit jiní, to se špatně tomu, kdo vyhrál, hodnotí. Mám výhodu, že jsem v Bohumíně 24 let starostou a každý měsíc se scházíme se všemi ostatními starosty a řešíme problémy, které nás tu tíží. Takže mě tu asi znají a podle toho volí,“ řekl Právu. Vícha patří ke kritikům vládního angažmá s hnutím ANO.

„Volební účast nebyla příliš vysoká. Je evidentní, že tyto senátní volby vyhrála ODS, sluší se vítězi voleb pogratulovat. Čekal jsem, že výsledek ČSSD bude lepší,” řekl šéf soc. dem. Jan Hamáček. Získat zpět důvěru voličů je podle něj na dlouhou trať.

Vysvětlení, proč ČSSD z pěti kandidátů ve druhém kole získala mandát pouze pro jednoho, Hamáček pouze nastínil. „Je to dáno silnou osobností Petra Víchy, člověka, který je velmi populární ve svém senátním obvodu. Do atmosféry se promítla i vnitrostranická diskuze, kterou jsme v uplynulém týdnu vedli přes média. Pokud se strana zhroutí do sebe a začne diskutovat věci v médiích, tak to dobré nebude,“ dodal Hamáček.

Hamáček: Čeká nás zásadní diskuze

„Jsme jedna soc. dem. a jako jediná soc. dem. můžeme přežít. Nás čeká zásadní diskuze v soc. dem., jak dál. Sjednotit se, pokusit se pracovat pro náš volební program. Chaos a anarchie není dobrá cesta pro soc. dem.,“ prohlásil.

Angažmá ČSSD ve vládě Andreje Babiše (ANO) podle vicepremiéra vliv na výsledek nemělo. „Hodnotit práci vlády po třech měsících je podle mého názoru předčasné,“ poznamenal.

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola v Lidovém domě na výsledky voleb s Hamáčkem nečekal. Po jejich vyhlášení je nechtěl ani hodnotit. „Dovolte mi na to v tuto chvíli neříct nic. Když totiž není co říct, není ostuda mlčet,“ napsal Právu.

Více Právu k výsledkům neřekl ani místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický. „Není to překvapení,“ řekl Právu.

Nejde o individualní neúspěch, ale stranický Milada Emmerová

Ve volbách neúspěšné senátorky ČSSD Božena Sekaninová a Milada Emmerová podle svých slov nenesou za prohru vinu.

„Já osobně si za svou prací stojím. Je pravda, že jsem nečekala že ten výsledek bude až tak špatný, ale bohužel se odrazila celospolečenská nálada a nejednotnost sociální demokracie. Výsledek tedy chápu jako vystavený účet sociální demokracii," napsala Právu Sekaninová a pogratulovala Jitce Chalánkové k vítězství.

Podle Sekaninové na volebním debaklu nese podíl vstup ČSSD do vlády. „Určitě. Já osobně jsem byla zásadně proti a veřejně jsem to deklarovala. Budoucnost ještě ukáže, jak hluboko to ještě stranu zasáhne,” dodala Sekaninová.

Emmerová Právu sdělila: „Nejde o individualní neúspěch, ale stranický.”

ČSSD má za sebou debakl i v komunálních volbách, kde ztratila polovinu mandátů zastupitelů a skončila se ziskem 1882. V Senátu obhajovala dvanáct mandátů. V horní komoře po ztrátě 11 z nich bude mít 13 křesel.