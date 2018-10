zpe, Novinky

Senátní volby obecně patří k těm s nejnižší volební účastí. Podle průběžných výsledků v 16:15 v pátek a sobotu dorazilo 16,49 procenta voličů. Před dvěma lety přišlo hlasovat jen 15,4 procenta voličů, což bylo nejméně v historii České republiky.

Například v roce 2008 přišlo k druhému kolu senátních voleb téměř 30 procent voličů, v roce 2010 to bylo téměř pětadvacet procent.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už několikrát zdůraznil, že by se podle něj měl volební systém do Senátu změnit a volba by měla být pouze jednokolová. Kvůli takové změně by se nemuselo sahat do Ústavy, stačila by úprava volebního zákona.

Na jeho znění se však musí shodnout většina přítomných poslanců a většina přítomných senátorů. Dolní komora by tak nemohla, jako je tomu obvyklé u běžných zákonů, veto Senátu přebít 101 hlasy.