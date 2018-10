Renáta Bohuslavová, Novinky

Podle všech tří uskupení jednání zatím probíhají konstruktivně a ve velmi dobré atmosféře. I přesto po sérii jednání mezi nimi zůstávají sporné otázky.

Problémy se objevily například v oblasti kultury, a to u stavby koncertní síně, kterou prosazovaly Spojené síly pro Prahu, nebo u zřízení muzea totalitních režimů. S obojím mají problém Piráti.

„Máme k tomu rezervovaný postoj hlavně kvůli finančním nákladům a chtěli bychom znát projekt blíž, než ho budeme moct podpořit. Ale není to nic, na čem by se ta jednání měla zaseknout,” řekl Novinkám zastupitel a člen pirátského vyjednávacího týmu Adam Zábranský.

Pražský zastupitel Pirátské strany Adam Zábranský

FOTO: koláž Novinky.cz s použitím www.pirati.cz

Jasnou pirátskou podporu podle Zábranského nemá ani projekt nočního starosty, což by měl být jakýsi specialista na řešení problémů nočního života. Tuto funkci by chtěla zavést Praha sobě. [celá zpráva]

„To je zrovna věc, u které chceme blíže vědět, co to všechno bude obnášet a co noční starosta bude dělat,” uvedl Zábranský.

Až miliardu navíc pro učitele na odměny



Naopak shodu našly strany v oblasti životního prostředí nebo školství. „Nebylo tam žádné velké tření a probíhalo to ve velké pohodě. Navíc tam proti mně seděli tři moji absolventi,” řekl Novinkám pobaveně senátor a ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička z TOP 09, který je odborníkem na školství za Spojené síly pro Prahu.

Jeho bývalými studenty jsou Daniel Mazur za Piráty, Mariana Čapková za Prahu sobě a chvilku byl na jednání přítomen i předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Pokračujeme v jednáních nad programem - na téma školství za nás diskutovali @jancizinsky a Mariana Čapková. Díky @piratipraha a Spojeným silám pro Prahu za příjemnou pracovní atmosféru! pic.twitter.com/aS0bzFpvKa — PRAHA SOBĚ (@PRAHASOBE) 12. října 2018

„Praha by přidala téměř miliardu na odměny pro učitele,” uvedl Růžička jednu ze základních priorit, kterou by chtěli partneři prosadit už pro rok 2019. V praxi by to podle něj znamenalo až o 4000 korun více pro učitele měsíčně.

Senátor Jiří Růžička

FOTO: Petr Horník, Právo

Dále by se město mělo snažit prosazovat stavbu mateřských a základních škol v okrajových částech metropole.

Více zeleně a konec jednorázovým obalům



„V oblasti životního prostředí je to zcela bezproblémové, tam už dokonce začala tvorba společného dokumentu,” uvedl koordinátor jednání za Prahu sobě Petr Zeman. Město by podle něj mohlo realizovat pirátský program výsadby zeleně nebo vykupovat zelená území. Na akcích organizovaných městem by zároveň neměly být používány jednorázové obaly.

V oblasti bezpečnosti se řešilo, jak připravit Prahu na blackout nebo nedostatek městských strážníků. Garant Spojených sil pro Prahu pro bezpečnost a starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek uvedl, že shoda panuje jak v tom, že je třeba počet strážníků navýšit, tak v první řadě v tom, že je třeba počet strážníků v ulicích vůbec udržet.

Ti jsou podle něj dnes třeba kvůli vyhodnocování pokut za nesprávné parkování v zónách časti převeleni do kanceláří a v ulicích je jich pak méně.

Více peněz městským částem



Poslední páteční jednání se zabývalo financováním a rozpočtem. Strany se podle tiskové mluvčí Prahy sobě Julie Kochové shodly na navýšení financí městským částem, aby nedocházelo k rozprodávání jejich majetku, a na transparentnějším hospodaření magistrátu i městských firem.

Zcela jasno ještě není v oblastech dopravy a bydlení a územního rozvoje. Ke dvěma posledním oblastem se budou týmy scházet až v pondělí a na další čtvrtek je navíc ještě naplánována další schůzka k dopravě.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Teprve poté, až bude hotové programové prohlášení, se strany vrátí k debatě o personálním obsazení. Stále není jasné, kdo Prahu povede a jaké bude složení rady. O post primátora usilují nejhlasitěji Piráti, ale vzdát se nechce ani Jiří Pospíšil ze Spojených sil pro Prahu. Naopak lídr Prahy sobě Jan Čižinský již v týdnu prohlásil, že je ochoten se pro nastartování změny v Praze primátorského řetězu vzdát.