Petr Janiš, Právo

TSK podle Dolínka doporučila, aby provizorium bylo v těsném sousedství Libeňského mostu a sloužilo dopravě. Původně mělo nést jen inženýrské sítě. „Bylo by to lidově řečeno nalepeno na stávající most a využívá se předpolí Libeňského mostu, včetně napojení na tramvajovou síť,“ řekl ve čtvrtek Dolínek.

Návrh se dělí na tři další možnosti. První z doporučených variant je asi za 145 miliónů korun. Předpokládá provizorní přemostění Vltavy pro auta, autobusy, chodce a cyklisty, nikoli pro tramvaje.

Další dvě varianty jsou dražší a počítají s tramvajemi, alespoň s jednou kolejí pro ně. Vznikl by buď jeden provizorní most společný pro auta a tramvaje, nebo by byly mosty dva. Silniční by se od tramvajového oddělil. Náklady se v obou případech pohybují kolem 350 miliónů korun.

Až za dva roky



Příprava řešení provizoria se odhaduje na zhruba dva roky, podle Dolínka by se v tom čase daly dokončit nutné kroky k opravě Libeňského mostu. „Musí být jasný postup opravy mostu, dokumentace má asi 20 měsíců na přípravu,“ doplnil Dolínek s tím, že rozhodnutí o způsobu opravy náleží příštím radním.

Vznikající koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) se shodla, že Libeňský most má být opraven, nikoli demolován. „Podporujeme návrh Kloknerova ústavu, který popsal technicky možný postup,“ uvedla radní Prahy 7 a nová městská zastupitelka Lenka Burgerová (Praha sobě). Přivítala, že TSK připravila možnosti, jak postavit provizorní přemostění.

Podle radního Prahy 7 Ondřeje Mirovského (SZ) je podstatné zajistit veřejnou dopravu. Po Libeňském mostě jezdí čtyři tramvajové linky, denně po něm v průměru projede asi 14 tisíc aut, což je mezi pražskými mosty silný podprůměr.

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu. Politici se v minulosti přeli, zda jej zbourat, nebo zrekonstruovat. Letos v lednu musel být zhruba na měsíc pro automobily a MHD uzavřen a následně podepřen. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou ho ale neprohlásilo.